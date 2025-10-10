Quali sono le novità da vedere a ottobre 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a ottobre 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Companion

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2025 da non perdere con Companion, thriller fantascientifico diretto da Drew Hancock con Sophie Thatcher, Jack Quaid e Lukas Gage. Josh e Iris sono protagonisti di una storia d’amore alquanto oscura. Lui tanto affascinate quanto dotato di uno sguardo psicopatico; lei tanto vittima quanto carnefice. Insieme agli amici, vengono invitati a visitare la lussuosa tenuta in riva al lago del più celebre miliardario del momento, ideatore e finanziatore dell’applicazione di appuntamenti di maggior successo di sempre, che si rivolge a tutte le persone stanche di essere ignorate sulle app di incontri e garantisce di trovare un compagno o una compagna adatti a tutti e tutte. Durante la visita, però, il ricco padrone di casa muore improvvisamente, coinvolgendo gli ospiti in una bizzarra e pericolosa catena d’eventi.

Disponibile dal 3 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Companion.

Guglielmo Tell

Cambiamo genere con Guglielmo Tell, film basato sull’omonima opera teatrale di Friedrich Schiller che racconta la storia del leggendario eroe svizzero. Nel tumultuoso XIV secolo, durante un periodo turbolento in cui le nazioni europee si contendono il dominio all’interno del Sacro Romano Impero, la pacifica Svizzera è soffocata dal giogo del potente Impero austriaco. Guglielmo Tell (Claes Bang), un abile cacciatore segnato dalle atrocità delle Crociate, ha giurato di non imbracciare mai più un’arma, ma la brutalità del governatore Gessler (Connor Swindells) e l’oppressione sulle sue terre lo costringono a riconsiderare la sua promessa. Quando quest’ultimo umilia il popolo con nuove imposizioni, Tell si trova di fronte alla prova più crudele: per salvare la vita del proprio figlio, è costretto a compiere un’impresa impossibile: colpire con una freccia una mela posta sulla testa del ragazzo. Spinto dalla necessità di proteggere la sua famiglia e il suo popolo, l’uomo si trasforma da semplice cacciatore a simbolo di resistenza. Con il suo arco e la sua astuzia, guida la nascente rivolta contro l’oppressore, ispirando contadini e guerrieri a lottare per la libertà.

Disponibile dal 6 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Guglielmo Tell.

Petra (original)

Da vedere questo mese i nuovi capitoli di Petra, con il ritorno di Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi alle prese con nuove indagini tratte dai romanzi di Alicia Giménez Bartlett. Ne Il silenzio dei chiostri, ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse. Ne Gli onori di casa, un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta. Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta per mettersi sulle tracce dell’assassino: in una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra.

Disponibile dall’8 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale dei nuovi film di Petra.

Wolf Man

Tra le novità Sky e NOW da guardare a ottobre 2025 anche Wolf Man, horror diretto da Leigh Whannell che racconta la storia di Blake (Christopher Abbott), marito e padre che vive a San Francisco con la sua famiglia. L’uomo, dopo che suo padre, scomparso da tempo, viene dato per morto, eredita la sua isolata casa d’infanzia nelle campagne dell’Oregon. Il matrimonio di Blake con Charlotte (Julia Garner) non va a gonfie vele, motivo per cui l’uomo chiede alla moglie di prendersi una pausa dalla città e visitare insieme alla loro giovane figlia Ginger (Matilda Firth) la proprietà ereditata. Quando giungono sul posto nel cuore della notte, vengono attaccati da un animale selvatico che non riescono a distinguere nell’oscurità. Disperati, i tre si barricano in casa, mentre la creatura si aggira nei dintorni dell’abitazione. Blake sa che deve cercare di tenere la sua famiglia al sicuro e proteggerla, ma non immagina che finirà lui stesso a mettere in pericolo sua figlia e sua moglie.

Disponibile dal 17 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wolf Man.

Flight Risk – Trappola ad alta quota

Proseguiamo con Flight Risk – Trappola ad alta quota, film diretto da Mel Gibson con Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace. Vede protagonisti la U.S. Marshal Madolyn Harris, Winston, un ex contabile della potente famiglia criminale dei Moretti e Daryl Booth, un pilota d’aerei originario del Texas. Madolyn ha il compito di scortare Winston da Anchorage a New York, dove è atteso per testimoniare in un processo contro i suoi ex datori di lavoro. L’uomo, diventato un informatore di giustizia, si era infatti rifugiato in Alaska, dove è stato rintracciato e arrestato dalla donna. Il loro viaggio avverrà a bordo del piccolo aereo pilotato da Daryl. Durante il volo, Winston, ammanettato sul sedile di dietro, riesce a notare un dettaglio inquietante: la foto sulla licenza di pilota non corrisponde al volto di Daryl. Cerca così di avvertire Madolyn, la quale non può sentirlo essendo seduta davanti, accanto al pilota, e con le cuffie indosso. Poco dopo, un’involontaria inflessione nell’accento del pilota, che aveva dichiarato di essere del Texas, finisce per tradirlo: Daryl non è chi dice di essere.

Disponibile dal 20 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Flight Risk – Trappola ad alta quota.

Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim

Da vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2025 c’è Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim, film di animazione che ci fa tornare nel magico mondo di Tolkien. Diretto da Kenji Kamiyama, è ambientato diverso tempo prima degli eventi della Trilogia dell’Anello e racconta la storia di Helm Hammerhand, da cui prende il nome il Fosso di Helm, dove si scontreranno in seguito l’esercito d Théoden con quello di Saruman. Helm Hammerhand è un leggendario re di Rohan, che insieme al suo popolo si ritrova a dover fronteggiare l’attacco improvviso di Wulf, il signore di Dunland, in cerca di vendetta dopo la morte del padre. Il re di Rohan e il suo esercito sono costretti a un’ardua resistenza nella roccaforte di Hornburg, una fortezza che diverrà nota ai posteri come il Fosso di Helm, mentre il nemico prova ad accerchiarli e sconfiggerli in ogni modo. Con le voci in lingua originale di Brian Cox, Miranda Otto e Luke Pasqualino.

Disponibile dal 21 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim.

Eden

Da non perdere questo mese Eden, thriller diretto da Ron Howard con Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney e Daniel Brühl. Il film è ambientato alle Galàpagos, dove un gruppo eterogeneo di persone si è stabilito nel tentativo di fuggire dalla civiltà e riscoprire una nuova esistenza più autentica. Il dottor Friedrich Ritter e sua moglie Dora Strauch, due europei idealisti e anticonformisti, decidono di abbandonare la Germania nel 1929, rinnegando anche i valori borghesi e la società industrializzata, e si trasferiscono su un’isola disabitata. Quella solitudine che hanno tanto cercato in un angolo remoto e incontaminato del mondo non dura a lungo. I primi a raggiungerli sono Margaret e Heinz Wittmer, coloni seri, volenterosi e determinati, seguiti poi dalla baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn, una figura enigmatica e carismatica, accompagnata dai due suoi amanti. Il maltempo continuo, la fauna selvatica imprevedibile e la totale mancanza di comfort e civilizzazione sull’isola renderanno la convivenza del gruppo molto problematica, faticosa e carica di tensioni, eppure il maggior pericolo sarà quello di coesistere con vicini disperati, gelosi e pronti a tutto pur di affermare se stessi e il proprio dominio sul territorio.

Disponibile dal 27 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Eden.

Wicked

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di ottobre 2025 da vedere lato film con Wicked, in arrivo nel giorno di Halloween. Il film si svolge nel Regno di Oz, anni prima dell’arrivo di Dorothy Gale. Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande), sono due giovani aspiranti streghe appena entrate nella prestigiosa università di stregoneria. Destinate a diventare, rispettivamente, la Strega Cattiva dell’Ovest e la Strega Buona del Sud, le due giovani studentesse diventano grandi amiche. La loro è un’amicizia ostacolata dagli schemi corrotti del Regno, ma nonostante qualche screzio, riescono a rimanere unite. Quando Elphaba viene invitata nel palazzo del Mago di Oz (Jeff Goldblum), porta con sé la sua migliore amica: è l’inizio di una straordinaria avventura che svela i retroscena che sono all’origine del celebre racconto del viaggio di Dorothy verso la Città di Smeraldo.

Disponibile dal 31 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wicked.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Sherlock & Daughter

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand da vedere a ottobre lato serie TV con Sherlock & Daughter, serie CW tratta dai personaggi creati da Sir Arthur Conan Doyle e ambientata nella Londra del 1896. Dopo il misterioso omicidio della propria madre, Amelia, arrivata a Londra dalla California, scopre che suo padre potrebbe essere proprio il leggendario detective. Ormai in pensione, Sherlock Holmes ha lasciato misteri ed enigmi alle spalle, ma tutto cambia quando una giovane donna che sostiene di essere sua figlia bussa alla sua porta. L’uomo si ritrova quindi nel mirino del Filo Rosso, organizzazione criminale che finisce per rapire i suoi amici più cari. Nel cast David Thewlis, Blu Hunt e Dougray Scott.

Disponibile dal 4 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sherlock & Daughter.

Task – miniserie

Da non perdere a ottobre Task, miniserie HBO in sette episodi con protagonista il candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Mark Ruffalo e Tom Pelphrey. Ambientata nella periferia operaia di Philadelphia, la serie ruota intorno alle vicende di Tom Brandis, un agente dell’FBI che dirige una task force per porre fine a una serie di violente rapine compiute da un insospettabile padre di famiglia.

Disponibile dal 12 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Task.

The Iris Affair – Missione ad alto rischio (original)

Proseguiamo con The Iris Affair – Missione ad alto rischio, serie TV Sky Original dal creatore di Luther che racconta di una misteriosa tecnologia che potrebbe distruggere il mondo, una donna geniale in grado di risolvere l’enigma e una cospirazione internazionale che le dà la caccia. Quando l’enigmatica e geniale Iris Nixon (Niamh Algar) risolve una serie di complessi enigmi online, viene condotta in una piazza di Firenze dove incontra il carismatico imprenditore Cameron Beck (Tom Hollander), che la invita a lavorare per lui per sbloccare una potentissima tecnologia top-secret. Incuriosita, la ragazza accetta. Ma quando Iris scopre il suo pericoloso potenziale, ruba il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo e scompare. Quello che segue è un inseguimento senza sosta da una remota baita in Sardegna fino alle affollate strade di Roma, mentre Cameron corre alla ricerca di Iris in un gioco ad alta posta in cui fidarsi è pericoloso, e fallire potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.

Disponibile dal 17 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Iris Affair.

GialappaShow – stagione 6

In arrivo questo mese anche la sesta stagione del GialappaShow, popolare e divertente programma condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest. Al fianco di quest’ultimo, ogni settimana una co-conduttrice diversa, appartenente al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Con la partecipazione dei vari comici, tra cui i confermati Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri, Carlo Amleto, Giulia Vecchio, Toni Bonjim Alessandro Betti, Stefano Rapone, Edoardo Ferrario e non solo, naturalmente con l’accompagnamento musicale dei Neri per Caso.

Disponibile dal 20 ottobre 2025.

IT: Welcome to Derry

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2025 con IT: Welcome to Derry, attesissima serie HBO in otto episodi che fa da prequel alla storia raccontata nei film IT (2017) e IT – Capitolo Due (2019), basati sull’iconico romanzo bestseller di Stephen King. La vicenda si svolge 27 anni prima degli eventi narrati nel libro (e nei due film): nel 1962, un gruppo di ragazzini molto diversi tra loro inizia coraggiosamente a indagare dopo che diversi giovani della cittadina di Derry sono misteriosamente scomparsi nel nulla. A dirigere gran parte degli episodi della serie è Andy Muschietti, regista anche dell’ultimo adattamento cinematografico del romanzo. Nel cast Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård, che ritorna nei panni del terrificante Pennywise.

Disponibile dal 27 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di IT: Welcome to Derry.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Una notte da leoni (dal 1° al 3 ottobre 2025), Paola Cortellesi (dal 4 al 12 ottobre 2025), Ghostbusters (dal 13 al 17 ottobre 2025), Ritorno al Futuro (dal 18 al 20 ottobre 2025), Il Signore degli Anelli (dal 21 al 24 ottobre 2025) e Halloween (dal 25 al 31 ottobre 2025). Continua inoltre la nuova edizione di X Factor, e ogni giovedì prosegue l’appuntamento con Bruno Barbieri: 4 Hotel.

Ecco cos’altro c’è da guardare a ottobre 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Suits LA (stagione 1) – 3 ottobre 2025

Dumb Money – Non chiamateli sprovveduti – 5 ottobre 2025

SEAL Team (stagione 4) – 7 ottobre 2025

L’amore che non muore – 12 ottobre 2025

Ghostbusters – Minaccia glaciale – 13 ottobre 2025

Paternal Leave – 24 ottobre 2025

Bear Grylls – Avventure in Terra Santa (docuserie) – 24 ottobre 2025

Dario Argento: Panico (documentario) – 31 ottobre 2025

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

