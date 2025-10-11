La Festa delle Offerte Prime di Amazon 2025 si è chiusa da poche ore, tuttavia le offerte presenti sulla piattaforma ogni giorno sono moltissime, soprattutto se guardiamo alle schede video e alla componentistica PC.
A essere sinceri, nelle ore successive alla chiusura delle promozioni, abbiamo rilevato un certo calo di prezzi su tutto il catalogo schede grafiche che, escludendo l’inarrivabile NVIDIA GeForce RTX 5090, oggi permettono di fare qualche affare in particolare nella fascia media e medio/alta.
Se dovete acquistare un nuovo PC con tanto di GPU dedicata per giocare, oppure state pensando a un aggiornamento della vostra vecchia scheda, siete proprio nel posto giusto.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Come ormai da nostra abitudine, per venire incontro alle varie tipologie di utenza, abbiamo compilato per voi una selezione di schede video che cerca di raggruppare le proposte più convenienti su Amazon in assoluto, quindi a seguire trovate non solo offerte del giorno o a tempo, ma anche GPU al minimo storico o che riteniamo particolarmente valide in questo momento.
Se questo non bastasse, le offerte sono divise per fascia di prezzo, dalla fascia bassa (circa 200 euro) alla fascia alta.
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS OC 8 GB Bianca, disponibile a 207,98 euro invece di 225 euro
- ASUS Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition 8 GB, disponibile a 237,99 euro
- Zotac GeForce RTX 5050 8 GB Solo Single-Fan, disponibile a 251,38 euro
- Sparkle Arc B580 Titan Luna OC 12 GB , disponibile a 260,99 euro invece di 274,99 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 299 euro invece 319 euro
- MSI GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC , disponibile su Amazon a 329 euro
- Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT 16GB, disponibile a 362,18 euro invece di 377,28 euro
Schede video fascia media
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge 16 GB, disponibile a 460,55 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 16 GB, disponibile a 469,73 euro invece di 499 euro
- XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7800XT 16 GB, disponibile a 479 euro
- PowerColor Radeon RX 7800 XT Dual-Fan 16 GB, disponibile a 496,99 euro
Schede video fascia medio-alta
- PNY GeForce RTX 5070 12 GB Triple Fan, disponibile su Amazon a 550,99 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12 GB, disponibile a 563,89 euro invece di 593 euro
- Sapphire Pulse Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 559 euro invece di 595,99 euro
- XFX Radeon RX 9070 Swift OC 16 GB, disponibile a 599 euro
- ASRock Radeon RX 9070 XT SL 16 GB, disponibile a 672,20 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT 16 GB, disponibile a 674,69 euro invece di 769,99 euro
Schede video fascia alta
- PNY GEFORCE RTX 5070 Ti 16 GB Triple Fan, disponibile a 830,50 euro invece di 989 euro
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16 GB Trple Fan, disponibile a 865,19 euro invece di 989 euro
- KFA2 GeForce RTX 5080 16 GB EX Gamer 1-Click OC, disponibile a 1.099 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC 16GB, disponibile a 1.157,77 euro
- MSI GeForce RTX 5090 32 GB Gaming TRIO OC disponibile a 2.679 euro invece di 2.989 euro
