La Festa delle Offerte Prime di Amazon 2025 si è chiusa da poche ore, tuttavia le offerte presenti sulla piattaforma ogni giorno sono moltissime, soprattutto se guardiamo alle schede video e alla componentistica PC.

A essere sinceri, nelle ore successive alla chiusura delle promozioni, abbiamo rilevato un certo calo di prezzi su tutto il catalogo schede grafiche che, escludendo l’inarrivabile NVIDIA GeForce RTX 5090, oggi permettono di fare qualche affare in particolare nella fascia media e medio/alta.

Se dovete acquistare un nuovo PC con tanto di GPU dedicata per giocare, oppure state pensando a un aggiornamento della vostra vecchia scheda, siete proprio nel posto giusto.

Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon

Come ormai da nostra abitudine, per venire incontro alle varie tipologie di utenza, abbiamo compilato per voi una selezione di schede video che cerca di raggruppare le proposte più convenienti su Amazon in assoluto, quindi a seguire trovate non solo offerte del giorno o a tempo, ma anche GPU al minimo storico o che riteniamo particolarmente valide in questo momento.

Se questo non bastasse, le offerte sono divise per fascia di prezzo, dalla fascia bassa (circa 200 euro) alla fascia alta.

Prima di andare avanti, un ulteriore consiglio che diamo sempre ai nostri lettori è quello di valutare l’iscrizione ad Amazon Prime, la prova è gratuita per un mese e potrete toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto le spedizioni gratuite e veloci.

Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Schede video fascia bassa

Schede video fascia media

Schede video fascia medio-alta