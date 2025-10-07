L’esperienza delle notifiche per i possessori di smartwatch Garmin con iPhone si appresta a migliorare drasticamente: secondo quanto riportato da Macworld, nel codice della prossima beta di iOS 26.1 è stata individuata una funzione chiamata Notification Forwarding.

Si tratta di un nuovo sistema di inoltro notifiche che promette di trasformare radicalmente l’esperienza su orologi come Fenix, Forerunner e Venu, finora limitati su iOS.

La scoperta, confermata da diversi sviluppatori, arriva a pochi giorni dall’imminente rilascio di iOS 26.1 ed è considerata un effetto diretto del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, che impone ad Apple di aprire la sua piattaforma a dispositivi e accessori di terze parti. Una situazione da cui potrebbero beneficiare gli utenti Garmin per primi.

Cos’è il Notification Forwarding?

Finora i Garmin collegati a iPhone potevano ricevere solo notifiche di base come chiamate, SMS, alert da app compatibili ma senza alcuna interattività ovvero nessuna possibilità di risposta direttamente dallo smartwatch stesso.

Con Notification Forwarding, Apple introdurrebbe una nuova estensione di sistema (“AccessoryExtension”) pensata proprio per i dispositivi non prodotti internamente.

Secondo l’indiscrezione, la funzione consentirà:

  • Notifiche interattive, con possibilità di rispondere rapidamente ai messaggi, archiviare email o disattivare avvisi direttamente dall’orologio;
  • Anteprime complete dei messaggi, con icone app e conversazioni organizzate per thread;
  • Sincronizzazione più profonda con le Full Immersion di iOS, come Do Not Disturb e Scheduled Summary, per una gestione uniforme delle notifiche tra i due dispositivi;
  • Integrazione visiva migliorata, con supporto alle nuove API grafiche per testi e miniature.

Un limite resta però: le notifiche potranno essere inoltrate a un solo dispositivo alla volta. Gli utenti dovranno quindi scegliere tra un Garmin o un Apple Watch.

Sticker WhatsApp - Recensione Garmin Forerunner 970

Perché è una svolta per gli utenti Garmin su iPhone

Chi usa un Garmin sa bene che la gestione delle notifiche su iOS è sempre stata un compromesso tra impostazioni poco flessibili, con opzioni generiche come “Tutte” o “Solo chiamate”; nessuna azione diretta dal polso e ritardi o notifiche perse, soprattutto durante le attività sportive o con connessioni Bluetooth instabili.

Notification Forwarding potrebbe colmare definitivamente questo divario, avvicinando i Garmin all’esperienza di un Apple Watch.

Questo dunque aprirebbe le porte a scenari finora impossibili come rispondere a un messaggio Telegram durante la corsa,o leggere un’anteprima completa di un’email da un Forerunner, ad esempio.

In pratica, il nuovo framework permetterà a Garmin Connect (e al firmware degli orologi) di interpretare le notifiche in modo nativo, senza affidarsi a soluzioni strane o permessi limitati del sistema.

Come funzionerà

Il codice individuato nella beta di iOS parla di un “AccessoryExtension” framework, pensato per semplificare la comunicazione tra iPhone e accessori esterni.

Il cuore della novità è una connessione più diretta tra Garmin Connect e il sistema di notifiche di iOS, che permetterà alle app di smartwatch di ricevere metadati completi e risposte in tempo reale.

È probabile che Garmin debba aggiornare sia la sua app Connect sia il firmware dei modelli compatibili, ma la maggior parte del lavoro tecnico sarà lato Apple.

La disponibilità, però, potrebbe variare: alcuni modelli più datati potrebbero non essere aggiornati, lasciando la nuova funzione ai prodotti di fascia recente come Fenix 8, Epix 3 e Venu 4.

Mappe e navigazione - Recensione Garmin Forerunner 970

Cosa cambia per Apple (e perché c’entra l’Europa)

Il Digital Markets Act europeo costringe Apple a garantire maggiore interoperabilità tra i suoi servizi e quelli di terze parti. Dopo l’apertura agli store alternativi e ai browser con motore non WebKit, tocca ora alle API per dispositivi indossabili, da anni chiuse all’ecosistema Apple Watch.

Notification Forwarding rappresenta quindi un primo passo verso un iOS più aperto, dove brand come Garmin, Coros o Polar potranno offrire esperienze d’uso più integrate.

Se tutto procederà secondo i tempi, la funzione dovrebbe debuttare ufficialmente con iOS 26.1, previsto entro fine ottobre 2025.

Per gli utenti Garmin questo significherà:

  • Notifiche più ricche e affidabili;
  • Maggiore interazione dal polso, anche fuori dall’ambito sportivo;
  • Esperienza unificata con i servizi Apple come Messaggi, Mail e Calendario.

È probabile che Garmin sarà tra i primi brand a supportare il nuovo framework, seguita da marchi come Coros o Suunto.

Questa funzione da sola non renderà i Garmin dei veri rivali dell’Apple Watch ma rappresenterà un enorme passo in avanti.

Per la prima volta, Apple sembra davvero disposta ad aprire il suo ecosistema, e i benefici si faranno sentire soprattutto tra gli utenti che apprezzano la batteria e la precisione sportiva di Garmin, ma finora erano penalizzati su iOS.

Una situazione ben riassunta dal portale the5krunner: “L’UE sembra essere diventata la nuova migliore amica di Garmin”.

