Il 2025 è stato un anno particolarmente vivace per Garmin, che ha proposto diverse novità. Dalla serie Fenix 8 Pro all’Index Sleep Monitor, la fascia per il tracciamento del sonno, passando per numerosi aggiornamenti software come l’integrazione in Google Health Connect e l’introduzione dell’abbonamento Garmin Connect+.

Le anticipazioni sul prossimo anno lasciano intendere che Garmin continuerà su questa strada, combinando la sua identità sportiva con un’evoluzione sempre più orientata al benessere e alla connettività. I dispositivi in arrivo nel 2026, infatti, dovrebbero offrire sensori più precisi, maggiore autonomia e nuove funzioni intelligenti, con un’attenzione maggiore alla possibilità di usarli in modo indipendente dallo smartphone.

Fenix 9

La gamma Fenix è da anni il punto di riferimento dei dispositivi multisport di Garmin e la prossima generazione sta già alimentando aspettative e indiscrezioni. Secondo alcune fonti, il debutto potrebbe avvenire già entro la fine del 2025, anche se non mancano ipotesi sul lancio nel 2026 o, addirittura, nel 2027. Molti utenti sperano che la serie Garmin Fenix 9 introduca un design più sottile, uno schermo più ampio e la rimozione della cornice nera visibile soprattutto nei modelli senza ricarica solare. Tra le richieste considerate più importanti c’è anche l’introduzione della connettività LTE come opzione attivabile, ma senza impatti rilevanti sull’autonomia. Alcune fonti ipotizzano inoltre miglioramenti significativi alla navigazione GPS e una gestione più evoluta delle mappe offline.

Edge 1060

Per gli amanti del ciclismo, sembra quasi inevitabile che Garmin sviluppi il successore dell’Edge 1050. Il nuovo Edge 1060 dovrebbe mantenere il formato attuale ma introdurre diversi miglioramenti, a partire da un consumo energetico più efficiente e un display più performante. L’interfaccia sarà semplificata per rendere la navigazione più fluida durante l’attività su strada o in mountain bike. Non mancano le speranze per una batteria sostituibile, una soluzione che consentirebbe di prolungare la durata del dispositivo e di estenderne l’autonomia operativa.

Index Sleep Monitor

Con Index Sleep Monitor, Garmin ha esplorato un nuovo segmento dedicato esclusivamente al monitoraggio e al miglioramento del sonno notturno. La fascia è pensata per chi preferisce non indossare l’orologio durante la notte e monitora parametri come battito cardiaco, variabilità della frequenza, saturazione dell’ossigeno, temperatura cutanea e ritmo respiratorio. Tutti i dati vengono sincronizzati con Garmin Connect, offrendo una panoramica dettagliata sulla qualità del riposo. Il dispositivo però non registra l’attività fisica diurna, perciò si tratta di un primo passo verso un futuro bracciale in grado di monitorare l’intera giornata. L’obiettivo è competere con soluzioni come Whoop, ma per riuscirci Garmin dovrà rendere più intuitiva la propria app e migliorare le funzioni di coaching basate sull’intelligenza artificiale.

Venu X1 Pro

Tra gli smartwatch Garming, Venu X1 ha rappresentato una sorpresa grazie al design quadrato con gli angoli arrotondati, simile a quello di Apple Watch. Per il 2026 si attende la versione Pro, che introdurrà la connettività 4G LTE e permetterà di accedere a funzioni come il tracciamento in tempo reale, la messaggistica e le chiamate di emergenza senza l’obbligo di portare con sé lo smartphone. Le comunicazioni saranno però possibili solo con contatti predefiniti attraverso l’app Garmin Messenger, e l’integrazione con lo smartphone rimane limitata rispetto a quella dell’ecosistema Apple. La scelta di Garmin sembra comunque orientata a favorire la libertà d’uso, puntando più su sicurezza e autonomia che sulla piena compatibilità con i dispositivi mobili.

Forerunner 170

La riorganizzazione della linea running proseguirà anche con Forerunner 170, un modello pensato per chi vuole un orologio sportivo avanzato ma con un prezzo più accessibile. Si posizionerà al di sotto dei modelli 570 e 970, offrendo comunque un insieme completo di funzioni e sensori ottimizzati per la corsa e l’allenamento. Sarà dotato di un sistema GNSS più preciso e di un cardiofrequenzimetro migliorato, elementi che ne faranno un prodotto interessante anche per gli atleti non professionisti.