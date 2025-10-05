In queste ore, Garmin — di cui vi abbiamo parlato in tempi non sospetti portandovi la nostra recensione dello sportwatch Garmin Instinct 3 — ha rilasciato un nuovo aggiornamento in versione beta per un gruppetto di smartwatch, correggendo alcuni fastidiosi bug e introducendo una nuova funzione piuttosto utile.

Garmin: modelli e dettagli del nuovo aggiornamento beta

Partiamo dalla prima informazione essenziale sul nuovo aggiornamento beta rilasciato da Garmin, i modelli aggiornati, che sono: Garmin Fenix 8 AMOLED 43 mm, 47 mm e 51 mm, Garmin Fenix 8 Solar 47 mm e 51 mm, Garmin Enduro 3 e Garmin Fenix E.

Il produttore aveva preannunciato il rilascio di diverse nuove build beta prima di ritenere l’aggiornamento alla versione v20.xx sufficientemente maturo per il roll out nel canale stabile e sta tenendo fede alla parola data. A pochi giorni dal rilascio della build precedente, ecco dunque il nuovo aggiornamento beta alla versione 20.11, che si segnala per un paio di correttivi e per l’implementazione di una nuova funzionalità.

In primo luogo, Garmin ha risolto il bug che comportava la non corretta traduzione del mese nella data dei quadranti standard. Il secondo fix introdotto attiene invece alla visualizzazione delle impostazioni relative a vibrazioni e suoni sugli smartwatch sprovvisti di speaker, che in precedenza non venivano mostrate a causa di un bug. Infine, rispetto alla precedente versione beta, il produttore ha introdotto il supporto all’app Calcolatrice tramite i tasti di scelta rapida. Di seguito il changelog dell’aggiornamento così come riportato sul forum ufficiale:

Change log for version 20.11 (changes since 20.10 BETA version):

Added Hot Key Support for the Calculator.

Fixed an Issue Where the Month in the Date on the Watch Face Was Not Being Properly Translated.

Fixed Vibration and Tone Setting Missing From Devices Without a Speaker.

Come aggiornare i modelli compatibili

Garmin Fenix 8 AMOLED 43 mm, 47 mm e 51 mm, Garmin Fenix 8 Solar 47 mm e 51 mm, Garmin Enduro 3 e Garmin Fenix E possono essere aggiornati alla versione beta 20.11 accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Naturalmente, è necessaria la previa iscrizione al programma beta.