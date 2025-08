Tramite un Reel condiviso su Instagram e un post condiviso sul blog The Locker, il team di WHOOP ha annunciato le funzionalità in arrivo nel corso del 2025 e alcune indicazioni su ciò che vedremo in futuro.

La maggior parte delle novità, che discuteremo di seguito, investono i più recenti WHOOP 5.0 e WHOOP MG ma alcune riguardano anche il precedente WHOOP 4.0 che ha già ben quattro anni sulle spalle. Scopriamo tutti i dettagli.

Il 2025 di WHOOP: ecco le novità in arrivo

Come anticipato in apertura, tramite un Reel condiviso su Intagram (ve lo proponiamo qua sotto), WHOOP ha annunciato le novità in arrivo per il proprio ecosistema nel corso del 2025.

Esse ci vengono raccontate brevemente da Will Ahmed, fondatore e CEO dell’azienda, che lascia intendere che ci sarà spazio per altre novità che non possono essere rivelate in questo momento.

Parallelamente, sul blog The Locker, è stato pubblicato un post firmato da Ed Baker (CPO dell’azienda) che verte sulla stessa tematica, fornendoci uno sguardo più approfondito sulle novità.

Sappiamo che i nostri membri sono profondamente interessati al futuro, ed è per questo che siamo entusiasti di condividere con voi la roadmap dei nostri prodotti. Alcune funzionalità sono già in fase di sviluppo e saranno disponibili nei prossimi 6 mesi. Altre stanno ancora prendendo forma e sono previste per il 2026, e di altre non possiamo ancora parlare. Tutto qui si evolverà in base al vostro feedback e alle ultime novità in ambito di salute e performance.

Personalizzazione basata sull’IA

Il team di sviluppo di WHOOP sta lavorando per rendere il dispositivo e l’intero ecosistema più intelligente grazie modelli di intelligenza artificiale di nuova generazione che sono in grado di imparare dai dati acquisiti, comprendere i ritmi della vita dell’utente e supportare obiettivi in continua evoluzione.

In tal senso, WHOOP sarà in grado di tenere conto degli aspetti più importanti della vita dell’utente (viaggi frequenti, problemi di salute, presenza di bambini piccoli, formazione specifica) per personalizzare obiettivi, indicazioni e suggerimenti di conseguenza, una sorta di coaching AI contestualizzato ma attento alla privacy.

In tema contestuale, l’app personalizzerà i piani dell’utente analizzando esami del sangue, opportunità di salute e obiettivi specifici, valutanto i progressi dell’utente ed evidenziando successi (o insuccessi) per far sì che l’utente resti sulla buona strada.

In futuro, verrà alzata ulteriormente l’asticella in ambito IA con l’introduzione del supporto a voce e immagini (con l’utilizzo dei comandi vocali per ottenere informazioni personalizzata) e con il coaching adattivo (verranno sfruttati modelli di apprendimento in tempo reale e IA predittiva per adattare gli allenamenti, il recupero e tutti gli altri elementi, anticipando le esigenze dell’utente).

Informazioni più approfondite sulla salute

WHOOP sta investendo tempo e risorse per migliorare la quantità e la qualità dei dati sulla salute che può monitorare per tornare utile all’utente. In tal senso, verranno implementate presto alcune novità:

Advanced Labs – integrano costantemente (24 ore su 24, 7 giorni su 7) i risultati degli esami del sangue con i dati di WHOOP per fornire una visione completa di biomarker e dati biometrici, ovvero un quadro clinico completo.

– integrano costantemente (24 ore su 24, 7 giorni su 7) i risultati degli esami del sangue con i dati di WHOOP per fornire una visione completa di biomarker e dati biometrici, ovvero un quadro clinico completo. Advanced Labs + Healthspan – è la combo tra questa novità e la funzioine di monitoraggio dell’età; anche in questo caso, l’obiettivo è fornire strumenti per prevenire l’invecchiamento e migliorare la situazione generale.

– è la combo tra questa novità e la funzioine di monitoraggio dell’età; anche in questo caso, l’obiettivo è fornire strumenti per prevenire l’invecchiamento e migliorare la situazione generale. Journal Trends – le tendenze nel Diario verranno mostrate in modo che gli utenti possano comprendere al meglio quali comportamenti influiscono sui vari parametri della salute; inoltre, in base alle tendenze, verranno forniti consigli personalizzati per risolvere eventuali criticità.

Altre novità

Ci sono novità in arrivo anche sul fronte del monitoraggio degli allenamenti: in questo ambito abbiamo Strenght Trainer Trends (monitora l’allenamento di forza con trend visivi che mostrano i progressi dell’utente nel tempo) e il supporto a 25 nuove attività (dal Tai Chi all’alpinismo, passando per gli scacchi). In futuro varrà migliorata la precisione nel rilevamento della frequenza cardiaca.

Altre novità in arrivo sono le Serie e i Risultati, ovvero escamotage che trasformano alcune attività per migliorare la resa degli utenti in ottica di una maggiore costanza (verranno enfatizzati i giorni consecutivi di una serie o il traguardo raggiunto), ma anche la Rassegna annuale (che evidenzierà tutti i traguardi raggiunti nel corso dell’anno all’interno di un riepilogo personalizzato).

Healthspan arriva anche su WHOOP 4.0

Questa notizia era già nell’aria dal mese di giugno ma adesso abbiamo la conferma ufficiale: a partire da oggi, martedì 5 agosto 2025, la funzionalità Healthspan che ha debuttato con il modello di quinta generazione, è in rollout anche su WHOOP 4.0 per consentire agli utenti di scoprire come le proprie scelte di vita influenzano il ritmo di invecchiamento.

La funzionalità è disponibile per quegli utenti che hanno sottoscritto il piano di abbonamento intermedio, quello denominato Peak, che ha un costo di 264 euro all’anno. Gli utenti che sono già in possesso di un dispositivo di quarta generazione, dunque, non dovrebbero sentire tanto la mancanza della versione più aggiornata, a meno che non siano interessati a particolari funzionalità come l’ECG o le stime della pressione sanguigna.