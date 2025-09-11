I nuovi iPhone 17 sono finalmente stati presentati e, come da tradizione, ogni nuovo smartphone Apple porta con sé non solo innovazioni tecniche ma anche una rinnovata attenzione all’estetica. Con la presentazione dei modelli iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro durante l’evento “Awe Dropping”, Apple ha svelato anche i nuovi sfondi ufficiali. Si tratta di wallpaper che rappresentano una sintesi del linguaggio visivo di ciascun dispositivo, pensati per valorizzarne l’identità e l’esperienza d’uso.

Le novità dei nuovi iPhone 17

Il modello base, iPhone 17, si presenta con un aspetto familiare, ma sotto la scocca introduce cambiamenti che lo rendono un netto passo avanti rispetto al predecessore. Dall’attesissimo display a 120 Hz fino all’adozione del chip A19, realizzato con un processo produttivo all’avanguardia, tutto è stato pensato per offrire maggiore fluidità, efficienza e prestazioni. A bordo c’è anche iOS 26, che integra per la prima volta Apple Intelligence, il pacchetto di funzionalità AI che promette di rendere l’interazione con il dispositivo ancora più naturale e proattiva.

Il rinnovamento della gamma ha portato all’uscita di scena di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, ormai non più disponibili sull’Apple Store ufficiale, mentre restano a listino alcuni modelli precedenti come iPhone 16 e 16 Plus, ora disponibili con sconti interessanti. I preordini dei nuovi iPhone partiranno venerdì 12 settembre alle 14:00, con disponibilità effettiva prevista per il 19 settembre. Il listino parte da 979€ per la versione da 256 GB, confermando così una politica di prezzo più aggressiva rispetto al passato.

I wallpaper per iPhone 17

Negli ultimi aggiornamenti di iOS, gli sfondi predefiniti non sono più immagini statiche, ma elementi dinamici in grado di reagire al movimento e all’interazione dell’utente con lo schermo. Questa evoluzione permette una maggiore immersione, rendendo lo sfondo parte attiva dell’esperienza visiva. Le versioni che è possibile scaricare online sono statiche, pensate per essere utilizzate su qualunque dispositivo e facilmente salvabili tramite l’app Foto o le impostazioni del telefono.

Una novità interessante riguarda la capacità degli sfondi di adattarsi cromaticamente, in quanto le immagini sono progettate per abbinarsi in modo armonioso al colore del dispositivo stesso o alla custodia che lo protegge, creando così un effetto visivo coerente e sofisticato.

Ogni wallpaper riflette il design e il posizionamento del modello a cui è abbinato. iPhone Air, per esempio, propone uno sfondo astratto che sembra richiamare la particolare forma del modulo della fotocamera principale, trasformando un elemento tecnico in un dettaglio artistico. iPhone 17 Pro, invece, punta sull’impatto visivo della parola “PRO” disposta in verticale, in uno stile grafico che riprende quanto già visto su iPad Pro, a sottolineare l’appartenenza alla stessa famiglia di prodotti ad alte prestazioni. Per il modello base iPhone 17, Apple ha scelto un motivo floreale dai tratti caleidoscopici e l’effetto finale risulta elegante e ricco di sfumature, ma cela un richiamo alla configurazione a doppia fotocamera posteriore, rielaborata in chiave decorativa.