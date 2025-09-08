Manca ormai pochissimo all’evento Apple più atteso dell’anno, fissato per la giornata di domani e destinato a portare sotto i riflettori la nuova famiglia di iPhone 17 insieme agli AirPods Pro 3, a un trio di Apple Watch e ad altre novità di rilievo. Come da tradizione però, le indiscrezioni non si fermano fino all’ultimo minuto e l’ultima fuga di notizie riguarda un tema particolarmente caro agli utenti: la capacità della batteria.

Secondo quanto riportato dal noto leaker ShrimpApplePro, sarebbero emerse le cifre reali delle batterie di tutti e quattro i modelli, con dati che evidenziano miglioramenti tangibili rispetto alla generazione precedente e, soprattutto, un inedito vantaggio per gli iPhone dotati esclusivamente di eSIM.

Trapelano le presunte capacità delle batterie dei prossimi iPhone 17

Di seguito le capacità trapelate per i quattro modelli di iPhone 17 e i relativi confronti con la serie iPhone 16:

iPhone 17 -> 3.692 mAh (+36% rispetto a iPhone 16)

iPhone 17 Air -> 3.149 mAh / 3.036 mAh (–48% rispetto a iPhone 16 Plus)

iPhone 17 Pro -> 4.252 mAh / 3.988 mAh (+18,6% rispetto a iPhone 16 Pro)

iPhone 17 Pro Max -> 5.088 mAh / 4.823 mAh (+8,6% rispetto a iPhone 16 Pro Max)

Il dato più interessante riguarda i modelli ridisegnati, iPhone 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max, che beneficiano di un maggiore sfruttamento dello spazio interno, ed è proprio qui che entra in gioco la differenza tra le varianti con SIM fisica e quelle solo eSIM.

Dal 2022 Apple ha spinto con decisione verso gli iPhone con sola eSIM (almeno in alcuni mercati), ma fino ad ora lo spazio lasciato libero dal vassoio SIM era stato riempito con semplici blocchi di plastica o gomma. Quest’anno la strategia cambia radicalmente, negli iPhone 17 con sola eSIM, quel volume extra viene sfruttato per ospitare batterie leggermente più capienti, con vantaggi quantificati come segue:

iPhone 17 Air -> +3,7% di capacità

iPhone 17 Pro -> +6,6% di capacità

iPhone 17 Pro Max -> +5,5% di capacità

Un vantaggio che, pur non stravolgendo l’autonomia complessiva, segna comunque una svolta, per la prima volta la scelta della eSIM non rappresenta solo un compromesso o un’imposizione regionale, ma anche un beneficio concreto in termini di durata della batteria.

Se queste cifre si rivelassero corrette, l’iPhone 17 Pro sarebbe il modello con il miglior salto generazionale in termini di batteria, mentre l’iPhone 17 Air mostrerebbe un quadro più complesso, con valori contrastanti ma comunque migliori rispetto a quanto suggerito dai primi rumor.

Va sottolineato che si tratta pur sempre di indiscrezioni dell’ultima ora e che la conferma arriverà soltanto durante l’evento ufficiale; tuttavia, l’affidabilità della fonte lascia pensare che i dati siano vicini a quelli reali.

Gli utenti dovranno dunque attendere ancora poche ore per avere certezze, ma la direzione sembra chiara, Apple ha deciso di rendere più premiante la scelta della sola eSIM, trasformandola in un vantaggio pratico e non soltanto in una mossa di mercato. La prossima generazione di iPhone potrebbe così offrire non solo più potenza e nuove funzioni, ma anche una gestione energetica più intelligente e finalmente differenziata in base alla configurazione scelta.