Le indiscrezioni della vigilia vengono confermate: come da previsioni, Apple ha da poco ufficializzato la data del proprio evento di settembre con cui svelerà al mondo i nuovi iPhone 17.

La data scelta dal colosso di Cupertino è martedì 9 settembre 2025 e l’evento inizierà quando qua in Italia scoccheranno le ore 19:00 (ovvero le 10:00 del mattino all’Apple Park). Scopriamo i dettagli e andiamo a fare un bel recap su tutto ciò che ci aspettiamo dai prossimi iPhone e sulle potenziali altre novità dell’evento, tra Apple Watch e AirPods.

Evento Apple di settembre 2025: ecco quando si svolgerà

Come anticipato in apertura, nel pieno rispetto dei rumor di inizio mese, Apple ha da poco ufficializzato la data in cui si terrà l’evento di presentazione degli attesissimi iPhone 17, la prossima generazione di iPhone.

La data scelta dal colosso di Cupertino è martedì 9 settembre 2025, curiosamente la stessa data dello scorso anno. L’evento, definito sbalorditivo, inizierà quando qua in Italia saranno le 19:00. Il logo scelto, presente nell’immagine di copertina e visibile in versione animata poco sotto, è realizzato giocando con le colorazioni in cui, secondo indiscrezioni, caratterizzeranno gli iPhone 15 Pro.

L’evento, alla pari degli ultimi anni, si svolgerà presso lo Steve Jobs Theater (situato all’interno dell’Apple Park di Cupertino, in California), dovrebbe essere pre-registrato e poi proiettato ai (fortunati) presenti che, subito dopo, potranno anche toccare con mano i nuovi dispositivi.

Come seguire l’evento Apple di settembre 2025

Al netto del classico privilegio di cui potranno godere i pochi eletti che saranno presenti allo Steve Jobs Theatre, Apple trasmetterà (come di consueto) l’evento in streaming sul proprio sito Web, su YouTube (la trovate condivisa poco sotto) e tramite Apple TV, dando l’opportunità a tutti gli interessati di seguire l’evento “in diretta”.

Anche noi di TuttoTech.net seguiremo la diretta dell’evento e vi forneremo una copertura totale su tutti i nuovi dispositivi della mela morsicata. A questo punto possiamo ufficialmente dire che è il countdown è partito da -14 verso una data certa: segnatevi sul calendario il 9 settembre 2025.

Cosa aspettarsi dall’evento

Archiviate le ufficialità del caso, è bene andare a fare un breve recap su tutte le novità attese dall’evento Apple che si svolgerà tra due settimane: oltre agli iPhone 17 (i cui listini potrebbero subire un rincaro rispetto agli anni passati), potrebbero esserci novità sul fronte degli Apple Watch e delle AirPods.

iPhone 17

Partiamo da iPhone 17, il modello base della gamma che dovrebbe praticamente ereditare il design del predecessore iPhone 16, eccezion fatta per alcuni avvicendamenti nel parco delle colorazioni disponibili. Le novità comunque ci saranno, eccole riassunte in alcuni punti:

Finalmente un display a 120 Hz Per la prima volta anche sul modello base della gamma, Apple dovrebbe inserire un pannello OLED da 120 Hz, relegando così i 60 Hz al solo iPhone 16e; addirittura dovrebbe trattarsi di un pannello con supporto alla tecnologia ProMotion , ovvero il refresh rate adattivo in stile Apple. Sulla diagonale, alcuni rumor suggerivano un possibile incremento rispetto al predecessore (che offre un display da 6,1 pollici); il modello 2025 potrebbe spingersi fino a 6,2 o addirittura 6,3 pollici (come il Pro “compatto”).

Comparto fotografico L’unica novità degna di nota per il comparto fotografico dovrebbe essere presente nella parte frontale , con un sensore da 24 megapixel che prenderà il posto dello storico sensore da 12 megapixel.

Novità sotto al cofano iPhone 17 dovrebbe ruotare attorno al chip A19 , evoluzione diretta del chip A18 presente sui modelli base della gamma 2024 (sarà nuovamente un chip realizzato a 3 nm). A fargli compagnia, sono previsti 8 GB di memoria RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Apple dovrebbe poi implementare una batteria più capiente e alzare l’asticella per quanto concerne la tecnologia ricarica; sono attese una ricarica cablata a 30 W e una ricarica MagSafe più potente.



iPhone 17 Air

Con la generazione 2025 uscirà di scena il modello Plus (che a sua volta aveva pensionato il modello mini nel 2023) per far posto al nuovo e sottilissimo iPhone 17 Air, dispositivo che sarà sicuramente appariscente ma che potrebbe “soffrire” sul fronte dell’autonomia proprio a causa della sua natura.

I rumor più recenti parlano infatti di una batteria da appena 2.800 o 2.900 mAh: nonostante la presenza del chip A19 affiancato dal modem Apple C1 (che ha debuttato con iPhone 16e), i risultati in termini di autonomia potrebbero non essere entusiasmanti.

A giocare a sfavore dell’autonomia ci pensa anche il display abbastanza generoso: i rumor parlano di un pannello OLED da 6,6 pollici con supporto alla tecnologia ProMotion (quindi refresh rate adattivo fino a 120 Hz). Sarà presente la Dynamic Island come su tutti i modelli.

Il comparto fotografico metterà a disposizione degli utenti due sensori in tutto: una fotocamera frontale da 24 megapixel e un sensore posteriore (grandangolare) da 48 megapixel, inserito all’interno di una sporgenza ovale che si estende orizzontalmente su tutta la parte alta della scocca posteriore.

Lato colorazioni, lo smartphone è atteso in quattro finiture: nero, argento, oro e azzurro (probabilmente simile alla colorazione celeste che ha debuttato sui MacBook Air M4). Dal punto di vista delle dimensioni, i rumor parlano di 5,5 millimetri di spessore e appena 145 grammi di peso.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

Al vertice della gamma, come di consueto, avremo ancora una volta i modelli Pro che, nella generazione 2025, risponderanno al nome di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, differenziati tra loro (come lo scorso anno) solo per quanto concerne le dimensioni e tutto ciò che ne deriva (diagonale del display e batteria).

Rispetto ai modelli 2024, gli iPhone 17 Pro dovrebbero potere contare su un bel po’ di novità che possiamo (come per il modello base) riassumere nei seguenti punti:

Novità sul fronte del design e della costruzione Il telaio non sarà in titanio come nei modelli Pro delle ultime due generazioni ma Apple dovrebbe essere in alluminio alla pari dell’intera gamma; ciò non corrisponde a un vero e proprio ritorno al passato, dato che da iPhone X agli iPhone 14 Pro il telaio era stato in acciaio inossidabile; è previsto un leggero aumento dello spessore generale. Cambia il design della parte posteriore, caratterizzata da una finitura mista in vetro/alluminio e da una zona destinata al comparto fotografico più ampia a estensione orizzontale che sporgerà di molto dalla scocca. Sistema di antenne ridisegnato per avvolgere il comparto fotografico e migliorare la resa complessiva per quanto concerne reti mobili (5G/4G e così via), Wi-Fi e Bluetooth. Sono previste cinque colorazioni in tutto: nera, argento, bianca (con riflessi e giochi di luce), blu scuro e arancione simil rame.

Display con trattamento antiriflesso I pannelli dovrebbero rimanere pressoché gli stessi che già troviamo sugli iPhone 16 Pro, sia in termini di diagonali (6,3″ per il Pro e 6,9″ per il Pro Max). Dovrebbe però debuttare una nuova tecnologia antiriflesso che, al contempo, potrebbe rendere il vetro protettivo più resistente ai graffi.

Novità per il comparto fotografico Restando sulla parte frontale, anche sui modelli Pro dovrebbe debuttare la fotocamera da 24 megapixel di cui abbiamo parlato in precedenza. Spostandoci al posteriore, pare molto probabile che con gli iPhone 17 Pro venga cambiato il sensore per il teleobiettivo periscopico , pronto a passare da 12 megapixel a 48 megapixel ; in questo modo, il comparto triplo sarebbe composto da tre sensori da 48 megapixel. Gli iPhone 17 Pro dovrebbero poi supportare la registrazione video in contemporanea da fotocamera posteriore e fotocamera frontale direttamente nell’app Fotocamera.

Novità sotto al cofano Gli iPhone 17 Pro ruoteranno attorno al chip A19 Pro , evoluzione dell’A18 Pro che verrà realizzata con un processo produttivo affinato (sempre a 3 nm da TSMC); col chip dovrebbero leggermente migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica. A contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica dovrebbe contribuire un inedito (per il mondo iPhone) sistema di raffreddamento a camera di vapore . Sul fronte delle memorie, i modelli Pro dovrebbero quest’anno contare su 12 GB di memoria RAM ; non è chiaro se, rispetto allo scorso anno, Apple possa decidere di far fuori il taglio da 128 GB di spazio di archiviazione dal modello compatto per far partire entrambi i modelli Pro da 256 GB minimo. Design generale più spesso potrebbe tradursi in batterie più generose: i rumor hanno suggerito oltre 5.000 mAh per il Pro Max; in generale, i nuovi iPhone 17 Pro dovrebbero garantire autonomie superiori rispetto al passato.



Le altre possibili novità tra Apple Watch e AirPods

Storicamente, l’evento di settembre è stata poi l’occasione con cui Apple ha ufficializzato nuovi dispositivi per la gamma Apple Watch e per la gamma AirPods. Anche in questo 2025, al fianco degli iPhone 17, dovremmo conoscere dispositivi indossabili.

Per quanto concerne gli Apple Watch, è molto difficile fare previsioni esatte dato che i rumor non ci hanno svelato granché finora, concentrandosi sul fatto che coi modelli del 2026 potremmo assistere a una evoluzione significativa.

Tra due settimane, Apple dovrebbe presentare ufficialmente Apple Watch Series 11 (evoluzione leggera del predecessore Watch Series 10) e Apple Watch Ultra 3, chiamato a sostituire quell’Apple Watch Ultra 2 lanciato ormai nel 2023. Rimanendo nel mondo degli smartwatch, una possibile sorpresa potrebbe essere data dal lancio della terza generazione di Apple Watch SE, stavolta possibilmente ispirato al design di Apple Watch Series 7 (e non più a quello di Watch 6 come nel caso di Watch SE 2 lanciato ormai nel 2022).

Capitolo AirPods, lo scorso anno il colosso di Cupertino ha presentato le AirPods 4 e quindi sembra difficile che il modello “base” possa essere rinnovato così presto. Alcuni rumor recenti hanno fatto luce sull’arrivo entro fine anno delle AirPods Pro 3, eredi delle AirPods Pro 2 presentate nel 2022.

Non è però chiaro se l’evento settembrino possa essere l’occasione giusta per il debutto di nuove cuffie. Se Apple facesse fede alla “tradizione”, non dovrebbero esserci altre novità: nella parte finale del 2025, invece, sono attese novità per quanto concerne iPad, computer Mac e, un po’ meno probabile, visori (si parla dell’erede di Vision Pro e un modello più economico).