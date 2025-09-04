Dopo aver portato su iOS e Android l’app Firefly Mobile e Firefly Boards per generare immagini, video e contenuti visivi direttamente da smartphone, ora Adobe amplia la propria offerta portando per la prima volta l’app Premiere su iPhone e iPad. Il debutto è atteso entro la fine del mese, e sarà seguito in un secondo momento da una versione Android ancora in fase di sviluppo. Con Adobe Premiere gli utenti avranno accesso a un’esperienza di editing professionale direttamente dal dispositivo mobile, senza rinunciare a potenza, versatilità e qualità.

Caratteristiche e novità dell’app mobile Adobe Premiere

A differenza di Premiere Rush, la versione semplificata che finora ha rappresentato l’unica alternativa mobile nell’ecosistema Adobe, la nuova app si avvicina alle funzionalità della più avanzata Premiere Pro. Nell’app mobile Adobe Premiere: Video Editor gli utenti troveranno una timeline multi-traccia in grado di gestire un numero illimitato di livelli video, audio e testuali. Il supporto al formato 4K HDR garantisce un livello di qualità visiva elevato, pensato per soddisfare anche le esigenze dei creator più esigenti.

Tra le novità più interessanti c’è la possibilità di esportare i contenuti prodotti direttamente su piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube Shorts. L’app, infatti, include una funzione di ridimensionamento automatico che adatta il contenuto al formato specifico di ciascun social, riducendo i tempi di post-produzione. Non manca ovviamente il supporto all’intelligenza artificiale, che consente di generare effetti sonori, migliorare la qualità del parlato e aggiungere sottotitoli automatici. A completare l’offerta ci sono librerie gratuite di font, immagini, suoni e video provenienti dall’ecosistema Adobe.

L’app sarà scaricabile gratuitamente sull’App Store con alcune funzioni avanzate (come lo storage aggiuntivo e i crediti per gli strumenti AI) che saranno a pagamento. La versione mobile di Adobe Premiere promette di mantenere l’identità professionale che ha reso celebre la suite, ma in una forma più snella e accessibile. Il riferimento è a tutti i professionisti dell’immagine, dai filmmaker ai designer, dagli animatori ai content creator, con particolare attenzione a chi crea contenuti virali e lavora in mobilità.