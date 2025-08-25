Negli ultimi mesi WhatsApp ha spinto molto per uniformare l’esperienza d’uso delle proprie applicazioni, e con l’aggiornamento 25.22.79 disponibile sull’App Store arriva una novità molto attesa anche per gli utenti macOS, ovvero i filtri delle chat, già conosciuti da chi utilizza la versione iOS del software.

La funzione, al momento in fase di rollout graduale, consente di organizzare le conversazioni in maniera più efficiente e intuitiva, posizionando la nuova riga dei filtri direttamente sopra l’elenco delle chat, così da ridurre al minimo i clic necessari per raggiungere un thread specifico.

WhatsApp su macOS riceve i filtri delle chat

Con il rilascio dell’ultimo aggiornamento gli utenti di WhatsApp su macOS possono scegliere tra tre diversi criteri di visualizzazione:

Non letti -> permette di mostrare soltanto le conversazioni con messaggi ancora da aprire; poiché WhatsApp consente di contrassegnare manualmente un thread come non letto, anche queste chat finiranno nello stesso elenco, risultando particolarmente utile per chi vuole tenere in sospeso messaggi a cui rispondere in un secondo momento

-> permette di mostrare soltanto le conversazioni con messaggi ancora da aprire; poiché WhatsApp consente di contrassegnare manualmente un thread come non letto, anche queste chat finiranno nello stesso elenco, risultando particolarmente utile per chi vuole tenere in sospeso messaggi a cui rispondere in un secondo momento Preferiti -> introduce un livello ulteriore di personalizzazione, è infatti possibile aggiungere contatti alla lista dei preferiti, così da averli sempre a portata di mano; questa funzione si rivela molto comoda per chi non vuole che familiari, amici stretti o colleghi vengano sommersi dal flusso quotidiano di conversazioni meno importanti

-> introduce un livello ulteriore di personalizzazione, è infatti possibile aggiungere contatti alla lista dei preferiti, così da averli sempre a portata di mano; questa funzione si rivela molto comoda per chi non vuole che familiari, amici stretti o colleghi vengano sommersi dal flusso quotidiano di conversazioni meno importanti Gruppi -> forse la novità più rilevante per gli utenti che partecipano a tante chat collettive, con un solo clic tutte le conversazioni di gruppo vengono raccolte in un’unica schermata, rendendo più immediato gestire progetti di lavoro, community o cerchie sociali senza dover scorrere continuamente l’elenco generale

Non si tratta soltanto di un miglioramento estetico, questo sistema di filtraggio consente agli utenti Mac di avere finalmente la stessa flessibilità già vista su iPhone, a conferma della strategia di WhatsApp di creare un ecosistema coerente tra piattaforme; l’idea è quella di consentire a chi alterna smartphone e computer di ritrovare sempre le stesse opzioni organizzative, senza dover cambiare abitudini o adattarle alla piattaforma utilizzata.

Potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno considerando che la distribuzione dell’aggiornamento è graduale ma, se voleste controllare manualmente l’eventuale presenza dell’update, è sufficiente visitare l’apposita pagina dell’App Store.

La possibilità di filtrare rapidamente chat non lette, preferite e di gruppo rende l’app per Mac decisamente più comoda da utilizzare, soprattutto per chi gestisce quotidianamente decine di conversazioni; una novità apparentemente semplice, ma che si inserisce in una strategia più ampia, quella di rendere WhatsApp sempre più versatile e adatta non solo all’uso personale, ma anche a scenari lavorativi.

Sarà interessante capire quali altre funzionalità già disponibili nella versione mobile approderanno nei prossimi mesi sulla versione per macOS, andando a ridurre ulteriormente il divario tra smartphone e computer.