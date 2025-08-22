Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.22.10.77.

WhatsApp Beta per iOS introduce una novità

Nei mesi scorsi è stata implementata una funzionalità per selezionare e copiare parti specifiche di un messaggio (invece di essere costretti a copiare l’intero testo) e pare che gli sviluppatori abbiano in programma di rendere ancora più piacevole l’esperienza di inoltro.

Con la versione 25.22.10.77 beta di WhatsApp per iOS è stata messa a disposizione di alcuni utenti una funzionalità che separa l’inoltro di singoli messaggi dalla selezione di più messaggi.

Nel nuovo processo di inoltro le possibili azioni sono separate per distinguere meglio le diverse opzioni disponibili durante la condivisione dei messaggi: se in precedenza, quando un utente toccava un messaggio e selezionava l’azione “Inoltra” dal menu contestuale, poteva continuare a selezionare più messaggi prima di scegliere un contatto a cui inoltrare, col nuovo sistema toccando l’azione “Inoltra” si apre direttamente l’elenco dei contatti, rendendo così l’operazione più veloce quando si desidera inoltrare un solo messaggio.

In pratica, il nuovo design elimina il passaggio aggiuntivo di conferma della selezione quando non è necessario mentre gli utenti che desiderano inoltrare più messaggi noteranno un’opzione separata chiamata “Seleziona più messaggi”(che ripristina la precedente possibilità di scegliere più messaggi prima di inoltrarli).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.