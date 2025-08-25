WhatsApp per iOS, il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica, ha recentemente ricevuto un nuovo aggiornamento che ha portato con sé una novità già messa a disposizione di tutti gli utenti.

Nello specifico, la novità punta a velocizzare la condivisione di un contenuto multimediale da qualsiasi app di terze parti direttamente nell’aggiornamento di stato, eliminando qualche passaggio finora necessario.

WhatsApp per iOS si aggiorna con una novità

WhatsApp per iOS si è recentemente aggiornata alla versione 2.25.22.83 con cui, consultando il changelog fornito sulla pagina dell’app all’interno dell’App Store, il team di sviluppo ha aggiunto “nuovi strumenti per lo stato“.

Pur non essendo citato tra quelli presenti nel changelog (layout, aggiunta di musica e nuovi sticker interattivi), l’aggiornamento mette a disposizione degli utenti anche una nuova potenzialità molto utile perché pensata per far risparmiare tempo agli utenti.

Da un’app di terze parti (rispetto a WhatsApp), ad esempio Foto, nel menù di condivisione di un’immagine potremo trovare il nuovo collegamento rapido “Il mio stato” che fa esattamente ciò che promette.

Esso consente di condividere immediatamente l’immagine scelta come aggiornamento di stato sulla popolare app di messaggistica, evitandoci l’apertura dell’app, l’ingresso nella scheda Aggiornamenti, il tap sulla fotocamera e la selezione del contenuto.

La possibilità di condividere contenuti multimediali da app terze come aggiornamenti di stato è già in rollout per tutti gli utenti su WhatsApp per iOS sin dal rilascio della versione 2.25.22.83 distribuita a partire dal 20 agosto 2025.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.