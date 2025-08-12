WhatsApp continua a introdurre piccole ma significative novità che vanno nella direzione di una maggiore sicurezza e trasparenza nelle interazioni tra utenti, l’ultimo esempio arriva dalla Beta per iOS 25.22.10.72, disponibile tramite TestFlight, dove è stata individuata una nuova funzione che consentirà di aggiungere e verificare link ai profili Instagram direttamente nel proprio profilo WhatsApp.

WhatsApp Beta introduce la verifica dei link ai profili Instgram

Attualmente, chiunque può inserire un link nella sezione informativa del proprio account WhatsApp, magari per farsi trovare più facilmente su Instagram o altre piattaforme, ma senza alcuna garanzia che quell’URL appartenga davvero alla persona in questione; questo lascia spazio a potenziali abusi, come l’aggiunta di link a profili ufficiali di celebrità o brand senza alcun legame reale.

La nuova funzione punta proprio a risolvere questo problema, introducendo un badge di verifica che apparirà accanto ai link autenticati, in questo modo chi riceve il contatto saprà subito se il profilo Instagram collegato è effettivamente gestito dalla persona con cui sta parlando.

Per ottenere la spunta di autenticità, sarà necessario collegare il proprio account WhatsApp al Centro Account di Meta, l’hub che gestisce le connessioni e le impostazioni condivise tra Facebook, Instagram e WhatsApp. Questo sistema consentirà alla piattaforma di confermare che l’account Instagram e il profilo WhatsApp appartengono alla stessa persona.

Chi non vorrà collegare gli account potrà comunque inserire link non verificati, che saranno visibili solo ai contatti autorizzati dalle impostazioni di privacy; in questi casi però, non comparirà alcun segnale visivo di autenticità e gli altri dovranno basarsi sul proprio giudizio per stabilire se il link è affidabile.

Per ora Instagram è l’unico servizio supportato, ma è facile immaginare che in futuro possano arrivare altre integrazioni, ad esempio Facebook o persino LinkedIn; l’obbiettivo è duplice, da un lato rendere più semplice trovare e seguire i contatti reali, dall’altro ridurre i rischi di impersonificazione, truffe e furti d’identità.

Non ci sono ancora tempistiche ufficiali sul rilascio pubblico di questa funzione, ma il fatto che sia già in fase di test su iOS lascia pensare che possa arrivare presto; non ci resta che attendere per scoprirlo.