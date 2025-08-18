Meta continua a lavorare per implementare un numero crescente funzioni di intelligenza artificiale all’interno di WhatsApp, affidandosi come di consueto alle capacità del proprio assistente, ovvero Meta AI.

L’ultima versione in anteprima del client per iOS della popolare app di messaggistica sta donando ad alcuni beta tester una funzione di cui avevamo già parlato qualche giorno fa in merito alla controparte per Android. Scopriamo tutti i dettagli.

Su WhatsApp arrivano gli strumenti IA di scrittura (per ora in beta)

A un paio di settimane dall’introduzione delle chat vocali in tempo reale con Meta AI, l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS sta mettendo a disposizione di alcuni beta tester una nuova funzionalità, sempre potenziata dall’asssitente IA del gruppo Meta, ovvero gli strumenti di scrittura “protetti” dal Private Processing.

Come potrete notare dalla seguente immagine, la popolare app di messaggistica permetterà agli utenti di modificare i propri messaggi, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e in modo rapido e sicuro, prima di inviarli.

Durante la digitazione del testo del messaggio che vogliamo inviare, l’icona per accedere al menù di adesivi/emoji/GIF viene sostituita da un’icona a forma di matita con una scintilla in basso a destra. Tra le possibilità offerte da questi strumenti, rientrano la ri-formulazione del testo del messaggio e il cambio del tono (professionale, divertente e “di supporto”).

I messaggi restano al sicuro grazie al Private Processing

Dietro le quinte, Meta AI lavora sfruttando il Private Processing (ovvero l’elaborazione privata) messa in campo da Meta per mantenere le comunicazioni crittografate e fare in modo che gli strumenti IA non possano collegare il messaggio ricevuto per l’elaborazione all’identità di un utente.

Né Meta né WhatsApp possono accedere ai messaggi dell’utente: al termine del processo di ri-elaborazione del messaggio, tutti i dati immessi e i suggerimenti generati vengono automaticamente eliminati dai server. Questo, e molto altro, viene spiegato da una schermata informativa che si presenta quando una delle funzionalità che sfrutta il Private Processing viene utilizzata per la prima volta dall’utente.

A ogni modo, questi strumenti di scrittura di Meta AI che sfruttano il Private Processing sono stati messi a disposizione di alcuni beta tester con la versione 25.22.10.74 di WhatsApp Beta per iOS. Come gran parte delle funzioni di Meta AI, è molto probabile che anche questa sia attualmente non disponibile in Europa.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.