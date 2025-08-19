Garmin si prepara a un cambiamento importante nel proprio ecosistema software, Garmin Pay, la funzione tap-to-pay presente sugli smartwatch del marchio, diventerà Garmin Wallet, un nome che non si limita a un restyling superficiale ma che, al contrario, potrebbe rappresentare il primo passo verso un’espansione più ampia delle funzionalità collegate alla gestione digitale di pagamenti, pass e credenziali.

Un rebranding dunque, che a prima vista non modifica l’esperienza quotidiana degli utenti, ma che nasconde in realtà un disegno strategico più ampio.

Non solo pagamenti, Garmin Wallet guarda al concetto di portafoglio digitale

Chi utilizza Garmin Pay non noterà differenze operative, le carte salvate continueranno a funzionare normalmente, la funzione tocca per pagare rimarrà invariata e le transazioni saranno sempre disponibili dal polso, senza necessità di smartphone o portafoglio fisico.

La novità sta nel fatto che tutto ciò sarà ora raggruppato sotto il nuovo nome Garmin Wallet, che fungerà da hub centrale non solo per i pagamenti ma anche per i codici di accesso, notifiche, messaggi di sistema e impostazioni correlate; un cambiamento apparentemente di facciata, che però mette ordine e soprattutto prepara il terreno a futuri sviluppi.

Non è la prima volta che vediamo un brand virare vero l’utilizzo della parola Wallet, basti pensare ad Apple, Google e Samsung, tutti hanno cambiato nome ai propri strumenti che sono ormai diventati contenitori universali per biglietti da trasporto, documenti digitali e persino carte fedeltà.

Garmin sembra voler seguire la stessa filosofia, ma con un approccio più mirato al proprio pubblico: runner, ciclisti, escursionisti e sportivi in generale, che potrebbero sfruttare Wallet non solo per i pagamenti, ma anche per pass dedicati agli eventi sportivi, check-in in palestra, pettorali digitali per le gare, accesso a zone riservate durante una maratona o ancora permessi digitali per parchi naturali e sentieri.

Uno scenario che, se portato avanti con costanza, renderebbe Garmin Wallet un vero e proprio compagno di viaggio per chi vive l’outdoor e l’attività fisica in modo intenso.

Introdotto nel 2017, Garmin Pay era nato come soluzione semplice e funzionale, aggiungere la carta, avvicinare l’orologio al terminale e completare il pagamento in pochi istanti, senza altri dispositivi al seguito.

Il servizio si è poi progressivamente ampliato, passando da un supporto iniziale molto limitato a una compatibilità sempre più estesa con banche e modelli di smartwatch; non ha mai avuto la pretesa di competere ad armi pari con altri strumenti simili più diffusi e blasonati, ma ha trovato la sua nicchia naturale tra gli utenti che volevano un’alternativa leggera e immediata per pagare dal polso durante allenamenti e uscite sportive.

Ad oggi Garmin non ha ancora ufficializzato la transizione da Pay a Wallet, ma i segnali lasciano intendere che il lancio sia imminente; la tempistica inoltre non è casuale, secondo le indiscrezioni il prossimo Fenix 8 Pro dovrebbe portare con sé novità significative in termini di connettività, tra cui il supporto LTE, messaggistica bidirezionale e strumenti di sicurezza satellitari.

In questo contesto, Wallet potrebbe assumere un ruolo cruciale come contenitore non solo dei metodi di pagamento, ma anche delle funzioni legate alla comunicazione e all’identità digitale degli utenti, rendendo i futuri smartwatch Garmin strumenti sempre più autonomi e indipendenti dallo smartphone.

Il passaggio da Garmin Pay a Garmin Wallet potrebbe sembrare un cambiamento minore, un semplice rebranding; in realtà, se inserito nel quadro più ampio della strategia dell’azienda, appare chiaro che si tratti di un tassello di un puzzle molto più ambizioso.

Bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire quali funzionalità extra arriveranno con Wallet, che da semplice strumento di pagamento potrebbe diventare il centro nevralgico per la gestione digitale delle attività quotidiane, sempre con uno sguardo rivolto al mondo dello sport e dell’outdoor.