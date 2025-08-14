Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo importante aggiornamento software per alcuni dei suoi smartwatch datati 2023, ovvero Garmin Venu 3, Venu 3s e Vivoactive 5.

Questo aggiornamento porta con sé la nuova versione 15.05 del software di sistema che migliora alcuni strumenti già disponibili, corregge numerosi bug e apporta miglioramenti generali al sistema operativo.

Nuovo aggiornamento per Garmin Venu 3/3s e Vivoactive 5

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poco avviato il rilascio del nuovo aggiornamento che porta la versione del software alla 15.05, sostituendo la precedente 14.15, sugli smartwatch Garmin Venu 3, Venu 3s e Vivoactive 5.

L’aggiornamento giunge a due mesi di distanza dall’inizio del ciclo di test delle versioni 15 del sistema, ha già raggiunto il 50% dei dispositivi coinvolti ma non sappiamo quando raggiungerà tutti gli utenti. Andiamo a scoprire le note di rilascio.

Note di rilascio per Garmin Venu 3 e Venu 3s

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano l’aggiornamento per Garmin Venu 3 e Venu 3s, condivise direttamente da Garmin sul forum ufficiale:

Modifiche apportate dal 14.15 al 15.05 Risolve il problema con l’audio dell’attività di respirazione

Risolve il problema con i campi da golf scaricati

Aggiornamenti alle varianti respiratorie

Aggiornamenti al codice di accesso del dispositivo

Risolve un problema per cui il tiro automatico del golf poteva smettere di funzionare

Risolve un problema per cui le spinte della sedia a rotelle potevano aumentare durante le attività di nuoto

Risolve un problema con un’icona Easycard mancante Aggiornamenti aggiuntivi Traduzioni GCM – 2.28

Note di rilascio per Garmin Vivoactive 5

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano l’aggiornamento per Garmin Vivoactive 5, condivise direttamente da Garmin sul forum ufficiale:

Modifiche apportate dal 14.15 al 15.05 Risolve il problema con l’audio dell’attività di respirazione

Risolve il problema con i campi da golf scaricati

Aggiornamenti alle varianti respiratorie

Aggiornamenti al codice di accesso del dispositivo

Risolve un problema per cui il tiro automatico del golf poteva smettere di funzionare

Risolve un problema per cui le spinte della sedia a rotelle potevano aumentare durante le attività di nuoto

Risolve un problema con un’icona Easycard mancante Ulteriori aggiornamenti: Traduzioni GCM – 2.27

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu delle Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.