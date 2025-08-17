Garmin sta vivendo un momento d’oro, e i numeri lo confermano senza ombra di dubbio. Il colosso della tecnologia indossabile ha appena svelato i risultati finanziari del secondo trimestre 2025, dipingendo un quadro di crescita eccezionale. Ma qual è il motore di questo successo?

I numeri di un successo annunciato

Parliamo di cifre che non lasciano spazio a interpretazioni. Rispetto allo stesso trimestre del 2024, i ricavi di Garmin sono aumentati di un impressionante 20%, raggiungendo quota 1,81 miliardi di dollari. Non si tratta solo di vendite, ma anche di redditività: il margine di profitto lordo è cresciuto dal 57,3% al 58,8%, mentre il margine di profitto operativo è passato dal 22,7% al 26%. Questo si traduce in un utile operativo — ovvero il profitto generato dalle attività principali dell’azienda — di 472,3 milioni di dollari.

Certo, se confrontiamo questo dato con i 28,20 miliardi di dollari di Apple, un altro gigante nel settore wearable, la differenza è abissale, ma ci dà una prospettiva sulle dimensioni del mercato. È interessante notare come altri attori, come Zepp Health, pur con ricavi inferiori (59,4 milioni di dollari), abbiano registrato una crescita percentuale addirittura superiore, toccando un incredibile +46,2%.

Una strategia frammentata ma efficace

Una delle particolarità di Garmin è la sua struttura aziendale, suddivisa in cinque categorie principali: Fitness, Outdoor, Aviazione, Nautica e Auto OEM. Questo approccio, che potreste trovare un po’ insolito, significa che è difficile isolare le performance del solo business degli smartwatch Garming, poiché i dispositivi sono distribuiti tra i vari segmenti. Ad esempio, i modelli Forerunner rientrano nel segmento Fitness, mentre i robusti wearable Instinct sono classificati nella categoria Outdoor.

Tuttavia, il rapporto annuale mette in chiaro una cosa: la crescita è fortemente trainata proprio dai dispositivi indossabili. Sebbene la frammentazione renda complessa un’analisi unificata, il messaggio è forte e chiaro. Tutti i segmenti hanno registrato una crescita su base annua, ma è il settore Fitness a guidare la carica, con vendite nette che hanno raggiunto la notevole cifra di circa 605 milioni di dollari.