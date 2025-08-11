Garmin prosegue senza sosta nel perfezionamento del firmware destinato ai suoi smartwatch di fascia alta e, a pochi giorni dal rilascio della precedente build, rende disponibile un nuovo aggiornamento Beta 17.23. Si tratta di un update che, pur non introducendo nuove funzioni di rilievo, rappresenta un tassello importante nel percorso verso il rilascio stabile della versione 17.xx, attesa ormai da diverse settimane dagli utenti.

L’aggiornamento arriva over-the-air per modelli come Enduro 3, Fenix 8, Fenix 8 Solar, Fenix E, Tactix 8 e Tactix 8 Solar, interessando quindi l’intera gamma di smartwatch di ultima generazione; secondo quanto dichiarato dall’azienda, la distribuzione ha già raggiunto il 100% dei dispositivi iscritti al programma Beta, segno che la build è pronta per un’ampia fase di test sul campo prima del via libera definitivo.

Novità e correzioni per gli smartwatch Garmin con l’aggiornamento Beta 17.23

Se nelle scorse settimane Garmin aveva concentrato gli sforzi sull’aggiunta di funzionalità e affinamenti generali, con la Beta 17.23 l’attenzione si sposta principalmente sulla risoluzione di bug e problemi riscontrati dagli utenti nelle build precedenti; di seguito i punti salienti:

correzione delle impostazioni satellitari errate nella pagina delle fasi di attività, migliorando l’affidabilità dei dati mostrati durante allenamenti e attività outdoor

fix per un problema che poteva causare la visualizzazione di eventi giornalieri del Morning Report in una data sbagliata, con conseguenti imprecisioni nel riepilogo quotidiano

risoluzione di bug legati alle tastiere Emoji Zhuyin, Thai e Giapponese, che ora dovrebbero funzionare correttamente senza errori di visualizzazione o input

sistemazione di un malfunzionamento in Project Waypoint che impediva l'aggiornamento corretto di unità di misura e spaziature

ripristino del corretto funzionamento delle scorciatoie per uscire dal Report mattutino, rendendo l'esperienza più fluida e immediata

Questi interventi, seppur mirati, vanno a migliorare in modo significativo la stabilità generale del sistema, soprattutto per chi utilizza lo smartwatch in contesti professionali o sportivi dove la precisione dei dati è essenziale.

Chi possiede uno dei modelli compatibili e partecipa al programma Beta può verificare manualmente la disponibilità del nuovo firmware seguendo il percorso Menù principale -> Aggiornamenti di sistema e software -> Verifica aggiornamenti; il download e l’installazione avvengono direttamente sul dispositivo, senza necessità di collegamenti esterni.

Va ricordato che si tratta comunque di un software Beta, quindi potenzialmente soggetto a instabilità o piccoli problemi residui; chi preferisce un’esperienza totalmente stabile farebbe bene ad attendere il rilascio della versione definitiva, che dovrebbe avvenire nel prossimo futuro.

La Beta 17.23 rappresenta la decima build di test del ciclo v17.xx, un numero che lascia intendere come Garmin sia ormai nelle fasi finali dello sviluppo; nonostante ciò, alcune funzioni chiave, come ECG, Dive e Aviation, restano disabilitate, probabilmente per via di certificazioni o ottimizzazioni ancora in corso.

Negli ultimi mesi Garmin ha adottato un approccio piuttosto aggressivo sul fronte aggiornamenti, con rilasci ravvicinati e un’attenta raccolta di feedback dalla community; questa strategia sembra puntare a garantire che, al momento del debutto ufficiale della versione stabile, il firmware possa offrire massima stabilità e compatibilità con tutte le modalità e i sensori integrati.

Se il ritmo attuale verrà mantenuto, è plausibile che il rilascio stabile possa arrivare già entro le prossime settimane, accompagnato dallo sblocco delle funzioni attualmente in sospeso. L’attenzione rimane alta soprattutto sul fronte salute e sport, dove Garmin punta a consolidare la propria leadership integrando strumenti avanzati di analisi e tracciamento.

Gli utenti, dal canto loro, dovranno pazientare ancora un po’ prima di poter sfruttare appieno tutte le potenzialità della nuova piattaforma software, ma l’evoluzione del programma Beta lascia intravedere un salto qualitativo notevole rispetto alle versioni precedenti.