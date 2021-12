I pagamenti in mobilità sono sempre più diffusi, grazie alle carte di credito/debito e Bancomat contactless e agli smartphone con tecnologia NFC, ma sta decisamente crescendo anche il numero di utenti che utilizzano uno smartwatch per i pagamenti, vista la comodità dello strumento.

Garmin è una delle compagnie più attive da questo punto di vista e con Garmin Pay permette di pagare in maniera rapida e sicura con numerosi dei propri smartwatch e sportwatch. E da oggi cresce il numero di istituti bancari supportati, per offrire un panorama più vasto ai propri clienti.

Garmin Pay supporta due nuove banche

Mai come in questo periodo, a causa della pandemia, sono cresciuti i pagamenti contactless, che permettono agli utenti di pagare in maniera veloce, sicura e riducendo al minimo i contatti, fattore da non trascurare. Con Garmin Pay è possibile pagare associando le carte di numerosi istituti bancari e da oggi tale numero cresce, ampliando quindi il portafoglio delle banche supportate.

I possessori di carte di debito e carte prepagate di Banco BPM e WeBank potranno dunque associare la propria carta a un dispositivo indossabile Garmin compatibile con la tecnologia Garmin Pay, per effettuare pagamenti rapidi e sicuri. È sufficiente passare lo smartwatch vicino al lettore e grazie alla tecnologia NFC completare la transazione immediatamente.

“L’obiettivo di Garmin è quello di essere al fianco dei nostri utenti in ogni momento, durante una competizione, un’avventura o una giornata di shopping natalizio, rendendo più veloce e sicuro l’acquisto dei regali per i propri cari. La partnership con Banco BPM e WeBank implementa ulteriormente l’opportunità di utilizzare il sistema di pagamento contactless Garmin Pay™ disponibile su numerosi dispositivi Garmin, rendendo accessibile ad ancora più utenti l’alternativa contactless».

Così Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia, ha commentato le nuove partnership che fa salire a 36 il numero di carte e istituti supportati (qui l’elenco completo). Una volta configurata la carta, utilizzando l’app Garmin Connect Mobile sul proprio smartphone, sarà possibile pagare attivando la funzione (e inserendo un codice di sblocco alla prima operazione di ogni giorno) e avvicinando lo smartwatch al terminale POS.

Se lo smartwatch non si aggancia entro 60 secondi la connettività sarà disattivata per motivi di sicurezza. Lo stesso avviene anche rimuovendo lo smartwatch dal polso, per evitare utilizzi illeciti dello smartwatch.

La funzione Garmin Pay è disponibile su diversi modelli, come la serie fēnix 6, Venu2, Instinct, Enduro, Forerunner 645 e 745, Approach S62, MARQ e molti altri. Per l’elenco completo dei dispositivi che supportano il pagamento NFC ci rimandiamo a questa pagina sul sito ufficiale.