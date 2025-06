A distanza di quasi un anno dalla generazione precedente, Xiaomi si prepara a lanciare la nuova Smart Band 10, dispositivo che come da tradizione promette di offrire un mix interessante di funzionalità avanzate, autonomia di lunga durata e prezzo competitivo.

Nelle ultime ore sono trapelati materiali di marketing ufficiali che non solo confermano alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, ma svelano anche dettagli chiave su display, autonomia, funzionalità fitness e accessori.

Le immagini pubblicitarie confermano alcune specifiche della prossima Smart Band 10 di Xiaomi

Partiamo dall’aspetto estetico, che non sembra discostarsi particolarmente dal design del precedente modello, mantenendo una struttura compatta e priva di tasti fisici, con cornici simmetriche e sottili.

L’aspetto che più di tutti salta all”occhio della prossima Smart Band 10 è ovviamente il display, un pannello AMOLED da 1,72 pollici decisamente ampio per la categoria, capace di raggiungere una luminosità massima di 1.500 nit e con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, caratteristiche che dovrebbero garantire una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole.

Dal punto di vista energetico, Xiaomi promette una durata della batteria fino a 21 giorni con una singola carica, un risultato ovviamente influenzato dall’utilizzo quotidiano delle varie funzionalità; non manca il supporto alla ricarica rapida, che consente di ripristinare il 100% dell’autonomia in circa 1 ora.

Come da tradizione per la gamma Smart Band, anche questa nuova generazione punterà forte sul monitoraggio della salute e dell’attività fisica, le immagini trapelate parlano infatti di oltre 150 modalità sportive tra cui anche una modalità nuoto avanzata che, unita alla resistenza all’acqua fino a 50 metri, la rende perfettamente utilizzabile in piscina o sotto la doccia.

A ciò si aggiunge il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il tracciamento del sonno con analisi REM e la trasmissione della frequenza cardiaca in tempo reale per attività compatibili; un pacchetto completo dunque, pensato sia per gli sportivi che per chi desidera semplicemente tenere sotto controllo alcuni parametri fondamentali della salute quotidiana.

Un altro dettaglio interessante riguarda la cornice multi materiale e la presenza di accessori dedicati, pensati per esaltare il look della Smart Band 10 e offrire maggiori possibilità di personalizzazione. Tuttavia, è lecito aspettarsi che gli accessori siano venduti separatamente, come accade già con la maggior parte dei dispositivi della gamma.

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali sulla data di lancio, ma il fatto che il materiale promozionale sia già pronto lascia intuire che l’annuncio possa essere imminente; Xiaomi potrebbe dunque presentare la Smart Band 10 già entro le prossime settimane, con un debutto iniziale in Cina seguito da un progressivo arrivo anche sui mercati internazionali, Italia compresa.

Le immagini trapelate non ci forniscono indicazioni su quello che potrebbe essere il prezzo di vendita del dispositivo, e fanno dunque fede le precedenti indiscrezioni secondo le quali la Xiaomi Smart Band 10 potrebbe essere commercializzata tra i 40 euro e i 50 euro nel mercato europeo.

La Smart Band 10 si preannuncia come un aggiornamento conservativo ma ben ottimizzato, con miglioramenti concreti sul fronte del display e delle funzionalità smart, senza rinunciare alla proverbiale autonomia a lunga durata; non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale per avere tutte le eventuali conferme del caso.