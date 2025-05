L’ecosistema di Xiaomi comprende i prodotti più disparati, inclusa una corda da salto intelligente, di cui è appena stata lanciata la seconda generazione: Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope 2 è ufficiale in Cina — dove è protagonista di una campagna di crowdfunding — e si caratterizza per miglioramenti tecnici ed un prezzo contenuto.

Conosciamo Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope 2

Il team di Xiaomi svolge un incessante lavoro di arricchimento e aggiornamento dello sconfinato ecosistema del brand cinese, tant’è che solo nelle ultime settimane abbiamo visto degli accessori a tema Harry Potter, una piccola stampante portatile, ma anche condizionatori d’aria e purificatori d’acqua. Quest’oggi parliamo di un prodotto dedicato agli utenti più sportivi: Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope 2 è una corda da salto smart che permette di allenarsi in modalità tradizionale con la corda, ma anche in modalità senza filo, sicuramente più adatta ad un utilizzo domestico.

Quanto alla prima, la corda è regolabile in base all’altezza dell’utente; la seconda, invece, sfrutta delle sfere ad aria oscillanti, che rispetto al modello di prima generazione presentano un peso quasi raddoppiato: passano da 56 g a 108 g, promettendo una maggiore precisione nel conteggio delle ripetizioni e più resistenza. Mijia Smart Skipping Rope 2 dispone di un display a matrice di punti su cui viene visualizzato il numero delle ripetizioni eseguite (basta sollevare la mano per visualizzare al volo le informazioni relative all’allenamento), la cui precisione è garantita da tre sensori Hall ad alta precisione e da un algoritmo sviluppato internamente da Xiaomi. La copertura in silicone dell’impugnatura dovrebbe garantire una presa salda, mentre i cuscinetti ad alta precisione a 360° sono pensati per prevenire grovigli e inciampamenti.

Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope 2 è utilizzabile sia in modalità connessa — in abbinamento a Mi Home e Xiaomi Sports Health — che in modalità offline; naturalmente, la prima permette di sincronizzare i dati degli allenamenti in cloud (è supportata l’archiviazione offline fino a 100 allenamenti), di accedere a corsi video, guide motivazionali e di visualizzare report periodici. Per la precisione, le modalità di allenamento smart sono cinque: conteggio, a tempo, calorie, libera e intervalli. La batteria da 200 mAh integrata dovrebbe garantire fino a 20 giorni di autonomia e si ricarica rapidamente tramite ingresso Type-C; quanto alla connettività, la corda si collega allo smartphone via Bluetooth 5.1.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope 2 sarà acquistabile dalle ore 10 del 7 maggio partecipando al crowdfunding su Xiaomi Youpin e Xiaomi Mall al prezzo di 95 CNY (circa 11,50 euro). Al termine dell’iniziativa, il prodotto sarà disponibile al prezzo di listino di 129 CNY, ovvero circa 16 euro al cambio. Due le colorazioni previste: Light sand e Light Blue. In attesa di scoprire se e quando il nuovo modello arriverà anche da noi, vi ricordiamo che la prima Xiaomi Smart Jump Rope è disponibile in Italia a 29,99 euro sul sito ufficiale.