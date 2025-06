Nel corso delle ultime ore, un leak trapelato in Rete avrebbe svelato il design e il possibile prezzo di Xiaomi Smart Band 10, nuovo modello in arrivo a breve sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Smart Band 10: design moderno e prezzo atteso

Stando a quanto trapelato da alcuni leak di trapelati sul social network X, Xiaomi Smart Band 10 presenterà un display più ampio e cornici significativamente ridotte rispetto alla precedente generazione dello stesso modello, Xiaomi Smart Band 9. Entrando maggiormente nei dettagli, il nuovo smart band di casa Xiaomi dovrebbe offrire un display AMOLED da 1,72 pollici di diagonale, con un salto alla risoluzione di 212 x 520 pixel, rispetto ai 192 x 490 pixel di Smart Band 9, e una densità pari a 326 ppi.

Nessun cambiamento significativo invece per la batteria, che dovrebbe mantenersi verosimilmente sui 233 mAh di capacità anche questa volta, con un’autonomia (teorica) stimata intorno ai 21 giorni con utilizzo medio. Il nuovo modello di smart band monterà probabilmente l’interfaccia proprietaria HyperOS 2.0, con la possibilità per gli utenti di accedere direttamente ai dati di salute attraverso l’app dedicata Mi Fitness. Xiaomi Smart Band 10 offrirà più di 150 modalità sportive diverse, risultando compatibile entrambi i principali sistemi operativi mobile, Android e iOS.

Passiamo infine al listino prezzi, con un prezzo per il mercato europeo stimato a cavallo tra i 40 e i 50 euro, in base alla nazione di riferimento. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere rispettivamente tra le colorazioni Bianco, Nero e Rosa. Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per Xiaomi Smart Band 10, che debutterà sicuramente entro poche settimane sui mercati di tutto il mondo.

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di leak, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) dalla compagnia produttrice cinese. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.