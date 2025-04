Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo condizionatore d’aria smart targato Xiaomi: stiamo parlando di Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Duct Unit Pro 4HP.

Si tratta di una soluzione dedicata a chi desidera migliorare il proprio ecosistema smart home: il nuovo condizionatore intelligente del colosso cinese, infatti, può contare su HyperOS Connect (con la possibilità di controllarlo da remoto attraverso l’applicazione Mijia).

Le principali caratteristiche di Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Duct Unit Pro 4HP

Il nuovo condizionatore del colosso cinese è progettato per ambienti fino a 50 m² ed è in grado di fornire sia aria calda (con una potenza di riscaldamento di 3.100 W) che fredda (con una potenza di raffreddamento di 2.700 W).

Tra le caratteristiche di questo dispositivo smart spicca un sensore radar mmWave integrato, a cui è assegnato il compito di rilevare la posizione di chiunque nella stanza, consentendo così di dirigere il flusso d’aria verso le persone o lontano da esse.

Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Duct Unit Pro 4HP offre un ampio angolo di visione e diverse impostazioni del flusso d’aria (incluse sette velocità e una modalità brezza naturale).

Ed ancora, grazie alla disponibilità di HyperOS Connect questo condizionatore d’aria può essere collegato ad altri prodotti smart home compatibili, come ad esempio un robot aspirapolvere o un deumidificatore.

Tra le altre sue caratteristiche troviamo la possibilità di controllarlo tramite lo Smart Air Management Panel, un rumore di funzionamento di soli 24 dBA e dimensioni relativamente contenute (1.250 x 198 mm).

In Cina Xiaomi Mijia Central Air Conditioner Duct Unit Pro 4HP è disponibile sulla piattaforma YouPin in offerta a 7.999 yuan, pari al cambio a circa 970 euro. Al momento non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione anche in Europa.