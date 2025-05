Nel giorno dell’annuncio ufficiale dello smartphone Xiaomi 15S Pro e del tablet Xiaomi Pad 7 Ultra, accomunati dal cuore pulsante XRING O1 (primo SoC per smartphone proprietario dell’azienda), Xiaomi ha presentato ufficialmente anche una nuova variante dello Xiaomi Watch S4 per il quindicesimo anniversario dell’azienda.

Si tratta sostanzialmente della variante dotata di connettività 4G LTE dello smartwatch ma, rispetto al modello annunciato in Cina nell’ottobre 2024 (e poi portato in Italia a marzo 2025), cambia il cuore pulsante: anche in questo caso abbiamo un SoC proprietario, chiamato XRING T1. Scopriamo tutti i dettagli.

Lo Xiaomi Watch S4 (eSIM) ha un SoC tutto nuovo

Come anticipato in apertura, Xiaomi ha da poco annunciato una nuova variante dello smartwatch Xiaomi Watch S4 molto particolare, chiamata semplicemente 15th Anniversary Edition (per celebrare il quindicesimo anniversario di Xiaomi).



La dicitura “XRING INSIDE” che compare sulla lunetta rivela la principale differenza col modello annunciato lo scorso ottobre: questa nuova variante ruota attorno al chip proprietario Xiaomi XRING T1 che, al suo interno, integra un modem 4G LTE sviluppato sempre da Xiaomi.

Xiaomi afferma che, grazie al modem proprietario, lo smartwatch risulta del 35% più efficiente rispetto al modello “standard” e, anche usando la connettività (tramite eSIM), può offrire fino a 9 giorni di autonomia (due in più del predecessore), attestandosi sui 4 giorni di utilizzo (con uso intenso).

Senza eSIM, l’autonomia sarà invece in linea con quella offerta dalla variante “standard”: collegato allo smartphone, infatti, lo smartwatch può durare fino a 15 giorni senza Always-on Display attivo (quindi sfruttando la funzione “solleva per attivare”) o fino a 5 giorni con Always-on Display attivo.

Altre differenze con il modello standard

Al netto del SoC (e del modem), in realtà, non vi sono moltissime altre differenze con la variante standard dello Xiaomi Watch S4: il corpo è ancora una volta in acciaio ma guadagna una lunetta in carbonio forgiato e il vetro Dragon Glass a protezione del display (che resta un AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità di picco a 2.200 nit).

Grazie al nuovo SoC, invece, c’è spazio per un tris di novità software: la prima è il supporto allo sblocco da remoto delle auto Xiaomi; la seconda è il supporto allo scatto da remoto con flusso video dalla fotocamera in tempo reale; la terza è il supporto agli sfondi animati.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riepiloghiamo le principali specifiche tecniche dello Xiaomi Watch S4 (eSIM).

Codice modello: M2426W1

Dimensioni: 47,3 x 47,3 x 12 mm

x x Peso: 44,5 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Materiali: eco-pelle o gomma fluorurata (cinturino), vetro Dragon Glass (quadrante), lega di alluminio (cassa)

o (cinturino), (quadrante), (cassa) Certificazioni: resistenza all’acqua (5 ATM)

(5 ATM) Display: AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel e luminosità massima a 1.500 nit (picco a 2.200 nit)

da con risoluzione x e luminosità massima a (picco a 2.200 nit) Sensori: accelerometro , giroscopio , battito cardiaco , ossigeno nel sangue , luce ambientale , sensore geomagnetico , sensore atmosferico , sensore di hall

, , , , , sensore , , Connettività: 4G (via eSIM), Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.2 , GNSS (dual-band)

(via eSIM), (802.11 ac), , (dual-band) Sistema operativo: HyperOS 2.0

Compatibile con Android 8.0 o iOS 12.0 e versioni successive

Funzionalità: watchfaces , monitoraggio della salute , rilevamento delle cadute , monitoraggio di oltre 150 sport

, , , Batteria: 486 mAh, autonomia da 15 giorni (versione BT) o da 7 giorni (versione LTE), ricarica tramite basetta (attacco a due pin)

Disponibilità e prezzo dello Xiaomi Watch S4 (eSIM)

Il nuovo Xiaomi Watch S4 (eSIM) “15th Anniversary Edition” è già disponibile all’acquisto sul mercato cinese, dove viene proposto al prezzo di 1.299 yuan (circa 160 euro), appena 100 yuan in più rispetto alla versione eSIM del modello standard.

Al momento, Xiaomi non ha dato comunicazioni sulla possibile commercializzazione dello smartphone anche sul mercato global: ammesso che ciò avvenga, potremmo dovere attendere i mesi estivi.