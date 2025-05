Mark Gurman ha sganciato la bomba: Apple starebbe pianificando una profonda rivoluzione nel modo in cui vengono denominati tutti i sistemi operativi della casa e la cosa potrebbe concretizzarsi nell’immediato, ovvero tra una decina di giorni.

Nello specifico, pare che il colosso di Cupertino abbia scelto di accantonare la numerazione che ogni sistema operativo ha portato avanti finora, sempre consecutive ma diverse da sistema operativo a sistema operativo in base alla nascita), per uniformarle tutte “sotto lo stesso tetto” (o numero in questo caso).

Apple cambia le carte in tavola con i propri sistemi operativi

Scordatevi iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 e visionOS 3: giusto per mettere sul piatto una buona dose di confusione, pare che Apple sia pronta a cambiare completamente le carte in tavola a partire da quest’anno.

Sembra infatti che il colosso di Cupertino voglia associare ai propri sistemi operativi un numero di versione che vada a indicare l’anno della generazione del sistema operativo. “Ah ok, facile così” – potreste esclamare – se solo Apple avesse deciso di chiamare i sistemi operativi che presenterà il prossimo 9 giugno iOS 25 e soci. Invece no.

Secondo quanto condiviso dal solito Mark Gurman di Bloomberg, alla WWDC25 conosceremo iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26: Apple ha scelto l’anno di “morte” del sistema operativo invece dell’anno di nascita, seguendo un approccio simile a quello delle case automobilistiche.

Dal nostro punto di vista sarebbe stato più sensato scegliere il 25, considerando che i sistemi operativi verranno annunciati il 9 giugno 2025 (a partire dalle 19 ore italiane) e, dopo alcuni mesi in beta, verranno rilasciati sul canale stabile nel mese di settembre 2025.

E con gli iPhone? Dopo gli iPhone 16 toccherà agli iPhone 26?

A questo punto, in segno di coerenza, è lecito attendersi uno stravolgimento anche per quanto concerne gli iPhone. I prossimi Melafonini, infatti, a questo punto potrebbero chiamarsi iPhone 26, iPhone 26 Air, iPhone 26 Pro e iPhone 26 Pro Max, altro che iPhone 17.

Ne sapremo di più in autunno, è chiaro. Qualora iOS 26 e soci si concretizzassero il prossimo 9 giugno, le possibilità che anche gli iPhone subiscano un cambio di nomenclatura non sarebbero così remote. Voi vi sareste mai spettati un iPhone 26 prima di un Samsung Galaxy S26? Noi sinceramente no.