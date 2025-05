SwitchBot annuncia un nuovo prodotto pensato per migliorare la smart home e offrire il controllo completo sui dispositivi che ne fanno parte: si chiama SwitchBot Hub 3 ed è il successore del modello che abbiamo avuto modo di recensire qualche tempo fa. Scopriamo insieme cosa può fare e quanto costa in Italia.

SwitchBot Hub 3 arriva in Italia con supporto Matter e pulsanti fisici

SwitchBot Hub 3 è un hub di controllo remoto universale con supporto Matter: è progettato per integrarsi con i vari dispositivi compatibili con Matter, apparecchi controllati tramite infrarossi e ovviamente con l’intero ecosistema del brand. Permette di controllare tutto tramite app SwitchBot, Apple Watch o comandi vocali con Alexa e Google Assistant. Mette a disposizione un sensore termoigrometrico integrato, un sensore di movimento e un sensore di luminosità, così da offrire un modo intuitivo di gestire la smart home, anche con automazione “fai da te”, così come temperature e umidità interne. Può persino misurare i livelli di CO2 quando utilizzato con SwitchBot Meter Pro (CO2), offrire le previsioni meteo locali e indicare temperatura e livello di umidità esterne se usato con il misuratore esterno di SwitchBot.

Propone connettività Wi-Fi e Bluetooth Low Energy. Come il predecessore, il nuovo hub dispone di uno schermo, ma questa volta SwitchBot ha scelto di integrare una manopola e tasti fisici, così da semplificare le regolazioni (della temperatura del proprio termostato intelligente, ad esempio, o del volume dei media). L’esclusivo Dial Master Rotary permette un controllo preciso e semplice, e sono presenti quattro pulsanti personalizzabili: basta un solo tocco per cambiare le diverse scene automatizzate, e gli utenti possono personalizzare queste ultime adattandole alle proprie esigenze.

Per fare un esempio: con condizionatori, umidificatori e deumidificatori integrati in Hub 3, quest’ultimo può importare i valori graditi dall’utente; è possibile impostare un certo livello di temperatura e di umidità, e l’hub di SwitchBot è in grado di accendere e controllare i dispositivi collegati per assicurarsi che vengano raggiunti (e mantenuti). L’area di copertura è stata ampliata del 50% rispetto al modello precedente, raggiungendo fino a 200 metri in ambienti aperti.

Hub 3 supporta più di 100.000 codici infrarossi: questi ultimi non richiedono necessariamente interventi manuali da parte dell’utente, e permettono di controllare una miriade di dispositivi anche in assenza di connessione a Internet. L’hub pensa all’intrattenimento con il supporto a Apple TV, Fire TV, Android TV e così via, e dà la possibilità di cambiare canale, regolare il volume e non solo; per la pulizia e la gestione della casa, offre l’integrazione con Curtain 3, Bot, robot aspirapolvere e non solo, pure con scene automatiche per i prodotti SwitchBot.

Può controllare i prodotti Matter di altri marchi già integrati in Apple Home, ma presto si aggiungeranno anche i dispositivi Home Assistant, e può abilitare fino a 30 dispositivi SwitchBot con supporto Matter. Grazie al collegamento con i prodotti della gamma Lock, può emettere un suono all’apertura e alla chiusura della porta, oppure inviare una notifica.

SwitchBot Hub 3 è disponibile all’acquisto in Italia sia su Amazon sia sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 129,99 euro. Su Amazon è attualmente possibile sfruttare un coupon per ottenere uno sconto del 5% (fino all’8 giugno 2025), che fa scendere il prezzo a 123,49 euro, con spedizione gratuita.