Se state valutando l’acquisto di una tenda arrotolabile smart allora dovete sicuramente prendere in considerazione la Roller Shade di SwitchBot. Il motivo è presto svelato: è completamente personalizzabile in larghezza e in lunghezza in modo semplicissimo, una caratteristica unica per il settore che vi permetterà di adattarla perfettamente alle vostre esigenze in fase di montaggio.

In questa recensione vi raccontiamo come è stata la nostra esperienza, dall’installazione all’utilizzo di un paio di mesi.

L’asso nella manica: si può regolare in larghezza

Se vi è già capitato di acquistare una tenda arrotolabile sicuramente vi sarete imbattuti nel problema della larghezza, perché le case produttrici propongono diverse misure ma è quasi impossibile trovare quella che fa esattamente al caso proprio. Il problema è che per una tenda è fondamentale trovare il giusto compromesso, specialmente poi se si tratta di una tenda oscurante che deve essere necessariamente “giusta” nella nicchia della finestra o appena più larga se montata a filo muro.

SwitchBot ha una tradizione di prodotti ingegnosi, piccoli e grandi bot che grazie a soluzioni originali e creative, riescono a rendere smart un sacco di comandi e prodotti analogici. E questo tendone arrotolabile non fa eccezione, grazie ad un meccanismo integrato può essere allargato o ridotto entro un range di misura molto ampio, la tenda può essere tagliata a casa senza nessun rischio di errore o operazioni complesse e addirittura volendo si può sostituire il tessuto con un altro con colore o fantasia diversa.

Come funziona la regolazione?

Out of the box la tenda sarà già installata nel telaio, basterà rimuovere i due tappi bloccanti e sarà pronta per essere montata, altrimenti in confezione troverete un pratico kit per regolare la larghezza, composto da un “cutter” per tagliare precisamente il tendaggio e un nastro per evitare che il tessuto si sgualcisca tagliando. Vi basterà poi seguire le istruzioni passo passo sull’app di SwitchBot, regolare la larghezza del telaio e quella della barra inferiore, nulla di troppo complicato. Nel video a seguire potete vedere tutti i passaggi necessari.

SwitchBot propone la tenda nelle dimensioni S (58-80 cm), M (80-110 cm), L (110-140 cm) e XL (140-185 cm). In questo modo potete scegliere esattamente la misura che fa al caso vostro, per poi regolare eventualmente la larghezza. Il tessuto della tenda è invece sempre lungo 2,2m.

Attenzione alla posizione in cui volete installare la tenda: all’interno o all’esterno della nicchia della finestra. In particolare montando all’interno bisogna accertarsi degli ingombri del telaio della tenda. Nel nostro caso ci siamo resi conto che c’era troppo poco spazio tra la parte superiore della nicchia e la finestra, l’installazione non è stata quindi possibile e abbiamo dovuto ripiegare montando la tenda all’esterno.

Attenzione anche montando all’esterno della nicchia, è importante rispettare i 2,5 cm di extra larghezza rispetto all’area da coprire, ma non misurateli come indicato nelle istruzioni ai due lati più esterni del telaio, bensì considerate 2,5 cm di eccedenza del tessuto. Tenete conto che il tendone dovrà essere almeno un centimetro per lato più stretto rispetto al tubo su cui viene avvolto, a questo si aggiunge un po’ di spazio rubato dagli innesti del tubo avvolgibile sul telaio e dallo spessore dei tappi esterni del telaio. Quindi calcolate 5 cm per lato per stare tranquilli e avere una tenda che sporge leggermente bloccando così totalmente la luce, altrimenti avrete sempre due spiragli ai due lati, proprio come è successo a noi.

Design e qualità costruttiva

La tenda arrotolabile di SwitchBot è solida, comunica grande qualità e durevolezza fin dal primo impatto. Il telaio è in alluminio grigio, ben fatto, preciso e con un design semplice. Lo stesso si può dire anche per il tessuto che piuttosto spesso e cerato da entrambe le parti, completamente oscurante rispetto alla luce. Viste la lunghezza e lo spessore del tendaggio anche gli ingombri del telaio sono abbastanza generosi, questo rende adatto il design per un ufficio o uno studio, un po’ meno per gli ambienti di casa.

Il motore che riavvolge ed estende la tenda è molto forte e non particolarmente rumoroso, si può inoltre attivare una modalità silenziosa che riavvolge e distende la tenda molto lentamente (1 metro al minuto), minimizzando così il rumore emesso. Insieme alla tenda poi troverete un piccolo telecomandino a filo con due tastini programmabili che vi permettono banalmente di controllare la tenda anche manualmente senza passare dall’applicazione.

Nel kit che abbiamo provato era incluso anche un pannellino solare che manterrà sempre carica la batteria e andrà posizionato sul vetro della finestra in modo che prenda luce, diversamente dovrete ricordarvi di caricare il motore della tenda circa ogni 8 mesi (ipotizzando un avvolgimento e svolgimento al giorno).

Funzionalità smart

All’interno dell’app SwitchBot, compatibile con Android e iOS, potremo controllare in maniera estensiva le funzionalità della tenda avvolgibile. Nella scheda principale troveremo uno comodo slider per impostare il livello di apertura, oltre a tre tasti per “completamente aperta”, “completamente chiusa” e “pausa”. È possibile però anche creare dei comandi personalizzati per aprire o chiudere la tenda ad un livello desiderato.

Tra le funzionalità aggiuntive possiamo attivare il movimento silenzioso, impostare un timer per l’esecuzione di un comando, creare una routine settimanale di apertura e chiusura ad orari specifici, o meglio ancora, attivare l’apertura e la chiusura automatiche in base alla luce esterna rilevata dal sensore posto sul pannello solare.

Entrando nelle impostazioni avremo poi a disposizione ulteriori controlli: comandi rapidi personalizzati, calibrazione della tenda per regolare il punto di stop quando è completamente aperta, si può creare un gruppo di tende in modo che i comandi vengano eseguiti da tutti i dispositivi in contemporanea, infine potremo gestire tutta la parte relativa alla connessione con altri dispositivi SwitchBot e servizi di terze parti.

Grazie alla compatibilità con Matter (utilizzando un Hub di SwitchBot come bridge), potremo facilmente controllare la tenda con qualunque app di gestione Matter (compreso Apple HomeKit) non manca poi la possibilità di associare il dispositivo tramite account ad Alexa, Google Assistant, Samsung Smart Things, Homey e IFTTT. In questo modo potremo integrare il controllo della tenda nelle nostre routine, utilizzare comandi vocali impartiti ai diversi assistenti.

Valutazioni finali

SwitchBot Roller Shade è un prodotto ben fatto, ci siamo concentrati sulla valutazione della funzionalità sul lungo periodo perché spesso il problema di queste tende è proprio la qualità costruttiva, la solidità che compromette la funzionalità nel tempo. In questo caso non c’è il minimo problema: il motore continua a lavorare in modo fluido, il tessuto non ha pieghe e si è sempre riavvolto senza intoppi, tutta la parte elettronica e di connettività è sempre risultata affidabile, così come i controlli smart.

Il prezzo di listino per la taglia “S” è di 219 Euro, in questo momento però è attivo uno sconto del 40% (circa 90 Euro), vi basterà utilizzare il codice sconto che trovate nel box a seguire. Anche per le altre taglie sono disponibili sconti tra il 33 e il 38%.