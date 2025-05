SwitchBot conferma il proprio impegno nel mercato della smart home, con una particolare attenzione per il retrofitting e annuncia una nuova serratura intelligente, SwitchBot Lock Ultra, disponibile in due varianti. La prima utilizza un tradizionale tastierino, già visto nei modelli precedenti e molto apprezzato per la sua affidabilità, la seconda invece introduce una grossa novità: il riconoscimento tridimensionale del volto.

Si tratta di una prima assoluta, finora nessun produttore di serrature intelligenti retrofitting aveva osato tanto, visto che parliamo di un dispositivo in cui la sicurezza è decisamente fondamentale. La nuova soluzione, compatibile con il 99,9% delle serrature presenti in Europa, Svizzera e Regno Unito, è già in vendita nello store ufficiale e nello store SwitchBot su Amazon.

Prima di scoprire il prezzo, insieme alla promo di lancio valida solo per pochi giorni, andiamo a conoscere nel dettaglio il nuovo gioiello targato SwitchBot.

Riconoscimento 3D del volto

Il riconoscimento tridimensionale del volto è indubbiamente il punto di forza della nuova soluzione targata SwitchBot, associata a una serratura di nuova generazione. Il sistema, chiamato Keypad Vision, utilizza oltre 30.000 punti a infrarossi per creare una mappa del volto ad alta risoluzione, utilizzata per l’autenticazione dell’utente.

Il riconoscimento è pressoché istantaneo, meno di un secondo, e il tasso di errore è decisamente basso, inferiore allo 0,0001%, il che garantisce un’elevata sicurezza. I dati relativi ai volti registrati sono memorizzati in locale e protetti con un sistema di crittografia AES-128, e l sistema può funzionare in qualsiasi condizione, anche con poca luce vista la presenza di un illuminatore a infrarossi.

In totale il KeyPad Vision offre 18 metodi di sblocco, così da offrire un’ampia scelta agli utenti. Oltre allo sblocco tridimensionale col volto, è possibile utilizzare lo smartwatch, un codice permanente o temporaneo (utile ad esempio per la donna delle pulizie o per personale di assistenza agli anziani), impronta digitale, password usa e getta, sblocco automatico quando lo smartphone entra in una determinata area, tag e schede NFC e ovviamente una chiave fisica.

SwitchBot Lock Ultra lascia infatti libera la serratura su cui viene montata, permettendo di aprire la porta con la chiave, evitando qualsiasi problema in caso di batterie scariche o malfunzionamento del sistema. il modulo KeyPad Vision è dotato di una batteria ricaricabile da 5.000 mAh che garantisce fino a un anno di utilizzo prima di dover effettuare una ricarica.

SwitchBot Lock Ultra è compatibile con la quasi totalità delle serrature utilizzate in tutti i Paesi europei, compresi Gran Bretagna e Svizzera, senza che sia necessario forare la porta o effettuare modifiche strutturali. Il nuovo sistema FastUnlock consente lo sblocco quasi istantaneo della serratura, mantenendo una connessione costante tra il motore e il Keypad Vision.

Il motore che equipaggia la serratura è più veloce del 122,2% rispetto al modello precedente e con una forza superiore del 10,5%, così da aprire senza problemi anche le serrature più resistenti. Il tutto senza risultare particolarmente rumorosa: il solo motore raggiunge i 20 decibel, il resto del rumore è quello classico della serratura che si chiude. L’utente ha a disposizione tre modalità di chiusura, High Speed, Default e Quiet, a cui KeyPad Vision aggiunge anche la Night Mode, che blocca automaticamente la serratura a una determinata ora, con una esperienza ancora più silenziosa.

La nuova serratura utilizza una alimentazione a tre livelli: una batteria principale ricaricabile in grado di garantire fino a 9 mesi di utilizzo, una batteria tampone di tipo CR123A e un sistema di sblocco elettrolitico di emergenza che interviene quando la batteria principale è completamente scarica e avete dimenticato le chiavi.

L’offerta iniziale include, oltre alla SwitchBot Lock Ultra, anche il Keypad Vision o il Keypad Touch e lo SwitchBot Hub Mini con supporto a Matter, per collegare immediatamente la serratura a qualsiasi ecosistema domotico.

Prezzo e promo di lancio

Entrambe le varianti sono già in vendita su Amazon, e fino al 5 giugno potete usufruire di uno sconto del 15% utilizzando il codice 15OFFYC522. Qui sotto trovate i link per l’acquisto e i prezzi ufficiali di SwitchBot Lock Ultra nelle due versioni disponibili.

Informazione Pubblicitaria