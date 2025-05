Alcuni tra voi ricorderanno sicuramente le diverse indiscrezioni in merito all’ingresso di Apple nel settore della smart home, sul finire dello scorso anno abbiamo avuto modo di vedere alcune voci riguardanti proprio un nuovo dispositivo dell’azienda dedicato alla casa intelligente, dalle prime indiscrezioni fino a qualche dettaglio in più; a fine gennaio poi, sembrava che Apple fosse pronta per lanciare il suo nuovo dispositivo smart home entro la fine dell’anno in corso, ma in seguito sono arrivate nuove informazioni su possibili ritardi.

A quanto pare, secondo un nuovo rapporto, servirà ancora del tempo per vedere i primi dispositivi dedicati alla casa intelligente del colosso di Cupertino; pare infatti che l’azienda stia lavorando a due inediti dispositivi home hub con schermo intelligente, ma entrambi sarebbero in ritardo rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista. Il motivo? Tutto dipenderebbe dall’attesissimo aggiornamento di Siri.

L’aggiornamento di Siri rallenta il lancio dei dispositivi smart home di Apple

Secondo quanto riferito, Apple avrebbe già avviato lo sviluppo e i test interni di due nuovi prodotti per la smart home, identificati internamente con i codici J490 e J595; due soluzioni differenti pensate per usi diversi, ma accomunate da un’unica dipendenza, ovvero la nuova Siri potenziata da Apple Intelligence.

Nello specifico:

J490 sarebbe una sorta di display in stile iPad da parete o da tavolo, capace di interagire con i dispositivi intelligenti presenti in casa offrendo funzionalità contestuali grazie a una Siri più intelligente e consapevole

sarebbe una sorta di display in stile iPad da parete o da tavolo, capace di interagire con i dispositivi intelligenti presenti in casa offrendo funzionalità contestuali grazie a una Siri più intelligente e consapevole J595 invece, rappresenterebbe una proposta più ambiziosa, ovvero uno schermo interattivo montato su un braccio robotico, destinato a portare l’assistenza vocale e visiva in ambienti come al cucina o il soggiorno, con movimenti fisici e adattamento dinamico alla posizione dell’utente.

Tuttavia, pare che entrambi i prodotti siano stati messi in standby, il loro sviluppo e successivo rilascio non potrà procedere finché Siri non riceverà l’annunciato aggiornamento, capace di abilitare la consapevolezza del contesto visivo e del contenuto mostrato a schermo, una componente ritenuta fondamentale per rendere realmente utile e intelligente l’interazione vocale nei nuovi dispositivi.

Le tempistiche al momento non sono ufficiali, ma le informazioni interne trapelate parlano chiaro: J490 (il modello da tavolo o da parete) potrebbe arrivare sul finire del 2025 o nella prima metà del 2026; mentre J595 (quello con il braccio robotico) è previsto per la seconda metà del 2026 o addirittura per l’inizio del 2027.

C’è da dire inoltre, che alcune delle funzionalità previste per il modello J595 potrebbero non essere pronte al momento del lancio, e potrebbero quindi essere introdotte successivamente magari con appositi aggiornamenti software.

In ogni caso Apple sembra intenzionata ad accelerare i tempi, il team guidato da Mike Rockwell, noto per aver supervisionato lo sviluppo di Vision Pro, è stato incaricato proprio del rinnovo di Siri e dell’integrazione con Apple Intelligence; l’obbiettivo evidentemente è quello di portare sul mercato i dispositivi smart home il prima possibile, ma senza compromettere l’esperienza utente.

L’interesse di Apple nei confronti del segmento smart home è tutt’altro che nuovo, ma fino ad oggi è rimasto secondario rispetto ad altri prodotti chiave dell’ecosistema; con l’introduzione di Apple Intelligence e con un Siri rinnovato e potenziato l’azienda di Cupertino punta a cambiare marcia, proponendo una vera alternativa a dispositivi come Nest Hub di Google o Echo Show di Amazon.