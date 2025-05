In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata sembrano destinati a ridefinire le modalità con cui interagiamo con il mondo fisico, arriva una notizia che sorprende: Apple ha deciso di interrompere lo sviluppo dell’Apple Watch con fotocamera, un progetto che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2027 e che prometteva di cambiare radicalmente l’esperienza d’uso dello smartwatch targato Cupertino.

Niente Apple Watch con fotocamera, l’azienda rinuncia al progetto

Secondo quanto emerso, Apple stava lavorando da tempo su versioni dell’Apple Watch e dell’Apple Watch Ultra dotate di una fotocamera integrata; non si trattava però di una fotocamera pensata per scattare selfie o effettuare chiamate FaceTime, come alcuni potrebbero essere portati a pensare, bensì di un sensore al servizio della computer vision e dell’intelligenza artificiale applicata al contesto ambientale.

L’idea, indubbiamente affascinante, era quella di consentire all’orologio di riconoscere oggetti, luoghi e testi semplicemente inquadrandoli, in modo simile a quanto già possibile su iPhone con la funzione Intelligenza Visiva.

Tanto per fare qualche esempio concreto, puntando l’Apple Watch su un negozio si sarebbe potuto ottenere l’orario di apertura, inquadrando una pianta invece ricevere una descrizione dettagliata, o ancora ottenere traduzioni automatiche in tempo reale da una scritta in lingua straniera.

Una visione futuristica dunque, che avrebbe portato il wearable di Apple a un livello superiore di interazione contestuale, ma che, almeno per ora, è destinata a rimanere solo sulla carta.

Non è dato sapere con certezza il motivo dietro la cancellazione del progetto, la fonte si limita a riferire che lo stop ai lavori è avvenuto proprio questa settimana, lasciando aperta la porta a possibili ripensamenti futuri; non si esclude infatti che Apple possa riprendere lo sviluppo in una fase successiva, magari in concomitanza con l’evoluzione delle sue piattaforma IA o con il perfezionamento della tecnologia Vision Pro. In ogni caso, la notizia rappresenta una battuta d’arresto per chi si aspettava una nuova rivoluzione indossabile da parte della mela.

Se da una parte quindi il progetto dell’Apple Watch con fotocamera viene archiviato, dall’altra Cupertino continua a sperimentare con dispositivi indossabili dotati di sensori avanzati; è il caso dei nuovi AirPods, anch’essi in fase di sviluppo, che dovrebbero integrare piccole fotocamere interne per abilitare funzionalità innovative come audio spaziale migliorato, gesture control senza contatto e nuove esperienze guidate dall’intelligenza artificiale.

Si tratterebbe dunque di un altro passo verso un ecosistema sempre più immersivo, intelligente e autonomo, dove i dispositivi Apple non si limitano più solo a rispondere ai comandi, ma anticipano bisogni e interpretano il contesto in modo proattivo.

Gli utenti dovranno dunque attendere più del previsto prima di vedere un Apple Watch con fotocamera integrata, ma l’azienda continua a investire risorse per implementare una comprensione visiva dell’ambiente circostante nei propri dispositivi.