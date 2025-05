Oltre ai nuovi notebook premium e alla console Claw 8 AI+, oltre ai nuovi monitor QD-OLED da gaming potenziati dall’IA, oltre alle nuove soluzioni per il segmento business, MSI sfrutta il COMPUTEX 2025 per mettere in campo le sue più recenti innovazioni nel mondo delle componenti per PC.

Nuove schede madri, GPU GeForce RTX serie 50, nuovi case PC e accessori in arrivo, un nuovo design per i dissipatori a liquido, nuovi alimentatori “silent”, nuove componenti per archiviazione e connettività, interi PC in edizione limitata e novità sul fronte dell’intelligenza artificiale: andiamo a scoprire tutte le novità che il produttore taiwanese ha portato all’evento “di casa”.

Nuove schede madri MSI

MSI si presenta a COMPUTEX 2025 da leader mondiale nel settore delle schede madri e, per mantenere alto il proprio nome in questo segmento del mercato delle componenti per computer, presenta tante novità a partire proprio dal mondo delle schede madri.

Partiamo con la MEG X870E ACE (formato ATX) che presenta uno schema cromatico nero con accenti dorati e pattern di illuminazione estetica. Può contare sul design Wavy Fin, sulla costruzione Direct Touch Cross Heat-pipe e su materiali PCB di livello server: ciò si traduce in dissipazione di livello premium e prestazioni di livello superiore. Questa scheda madre è alimentata da un design 18+2+1 Duet Rail Power (con SPS da 110A), supporta Lightning Gen 5 (per PCIe e M.2) e integra una scheda di rete che supporta Wi-Fi 7, LAN 10G e USB a 40 GBPS.

Per quanto concerne le schede madri mini-ITX, troviamo le nuove MPG X870I EDGE TI WIFI e MPG B850I EDGE TI WIFI (piattaforma AM5), con colorazioni bianco-argento, ideali per build a tema chiaro: la prima offre connettività USB a 40 Gbps, Xpander card 5-in-1 e EZ M.2 Shield Frozr; la seconda, che presenta un design di alimentazione diretto a 8 fasi, supporta Lightning Gen 5 (per PCIe e M.2) e integra una scheda di rete che supporta Wi-Fi 7 full-speed e LAN 5G ma perde la connettività USB a 40 Gbps.



Proseguiamo con la MAG X870E TOMAHAWK WIFI PZ, prima scheda madre back-connect della serie MAG di MSI (è pensata per i case della serie MAG PANO). In tema bianco-argento e con design a copertura totale, è una scheda madre immediatamente riconoscibile. Si basa sulla MAG 870E e offre una connettività di altissimo livello (Lightning Gen 5, USB 40 Gbps, Wi-Fi 7, LAN 5G), il design EZ DIY e una struttura che migliora l’esperienza di assemblaggio e gestione dei cavi.

C’è spazio per un cavallo di ritorno, rappresentato dalla serie MPOWER che, per la prima volta, arriva su piattaforma AMD ed è progettata appositamente per gli overclocker: la scheda madre B850MPOWER si presenta col formato compatto M-ATX e un design a 2 slot DIMM.

In ultimo, MSI ha posto molta attenzione all’esperienza utente durante l’assemblaggio delle schede e ha deciso di brevettare (le pratiche sono ancora in corso) il nuovo PinSafe Design, pensato per migliorare sicurezza e usabilità, oltre a scongiurare danni o ferite causate dai pin sporgenti sul retro della scheda madre, durante l’installazione.

GPU GeForce RTX serie 50 targate MSI

Abbiamo già avuto modo di provare le schede video RTX serie 50 targate MSI. Il produttore taiwanese, al proprio stand presso COMPUTEX, regala comunque spazio agli ultimi ritrovati in tal senso, sottolineando le potenzialità rese possibili da queste GPU che possono contare, ad esempio, sulla tecnologia DLSS 4 di NVIDIA.

Tra i punti salienti nell’ambito GPU, rientrano la SUPRIM TITANIUM EDITION (incarna integrità strutturale e leggerezza del titanio), CYCLONE VISUAL (integra un display dinamico nel sistema di ventole), TWIN FROZR 2025 (estetica classica con innovazioni in termini di prestazioni termiche, tra cui le alette in composito rame-alluminio e la struttura senza fori di saldatura) e la serie EXPERT di nuova generazione.

Nuovi case PC e accessori MSI in arrivo

MSI, da tradizione, è molto forte anche in ambito case PC e accessori: in tal senso, sono in arrivo due nuovi case e un altro accessorio per arricchire la configurazione. Partiamo proprio da questo, ovvero MAG VISION LITE 12, un display da 12,3 pollici (risoluzione 1.920 x 720 pixel) compatibile con i case delle serie PANO, VELOX 300 e MAESTRO, che supporta l’installazione orizzontale o verticale, include due tipi di cavi USB per l’installazione interna o esterna al case, supporta la modalità dual display.

MEG MAESTRO 900 è la serie di case di punta del produttore taiwanese, attesa al debutto entro la fine del 2025, che permette ai gamer di esibire l’intera componentistica. Si tratta di un case PC che unisce bordi smussati a diamante, vetro temperato su tre lati e illuminazione decorativa. All’interno, è presente un vassoio per scheda madre orientabile in quattro direzioni (e sfruttabile come test bench), un pannello I/O espandibile e un’ampia compatibilità con impianti di raffreddamento a liquido custom.

MAG PANO 130R PZ è l’ultima aggiunta alla serie di case PC PANO di MSI: oltre a presentare una vista panoramica con vetro temperato (da ogni angolazione), è compatibile con schede madri ATX e Micro-ATX Back-connect. Troviamo poi un bracket PCIe rotabile che supporta due orientamenti (orizzontale e verticale) della GPU.

Nuovo design per i dissipatori a liquido

COMPUTEX 2025 è l’occasione per conoscere il nuovo design per i dissipatori a liquido proposto da MSI che si concretizza con due modelli.

MEG CORELIQUID E13 Series vanta un pannello da 6 pollici che funge da secondo schermo (personalizzbile) per il monitoraggio del sistema in tempo reale. Dotato di supporto rotante con connettore POGO-PIN, risulta anche flessibile in fase di installazione e regolazione. Questo dissipatore presenta un design del radiatore CenterFlow che semplifica il cablaggio e ottimizza la gestione dei cavi. Inoltre, grazie a un composto termico ad alte prestazioni, fa sì che il processore possa girare alla massima efficienza perché massimizza il trasferimento del calore.

MPG CORELIQUID P13, invece, si ispira alla forma fluida di una goccia d’acqua, grazie anche al vetro curvo che punta a esaltarne l’eleganza e nasconde un display LCD da 2,1 pollici (può mostrare il monitoraggio del sistema in tempo reale, riprodurre video o altri contenuti personalizzati). Grazie al design Streamline, nasconde i cavi all’interno dei tubi per un’installazione pulita. Dotato di supporto UNI Bracket, è perfetto per sistemi con piattaforma AMD o Intel.

Nuovi alimentatori MSI MAG A1000GLS PCIE5

MSI ha lanciato la nuova linea di alimentatori MAG A1000GLS PCIE5 che arricchisce la serie MAG con soluzioni che offrono prestazioni elevate, temperature e rumore costanti.

Questi alimentatori, certificati secondo gli standard di efficienza 80 Plus, Cybenetics e PPLP e conformi al nuovo standard ATX 3.1, possono gestire fino al 220% di power excursion totale. Disponibile nei tagli da 1.000 W, 850 W, 750 W e 650 W, la nuova linea MAG A1000GLS PCIE5 offre il connettore 12V-2×6 bicolore e i cavi modulari con guaina in rilievo, ottima notizia per il supporto alle GPU di fascia alta.

In ultimo, la versione WHITE, riprende il design della serie GL per offrire una proposta a “wattaggio elevato” ma con finitura bianca, ideale per coloro che apprezzano le build a tema chiaro ma che non vogliono rinunciare alle prestazioni (con GPU RTX 5080 e 5090).

Altre componenti per connettività e archiviazione

A COMPUTEX 2025 c’è spazio anche per alcune novità di MSI sul fronte dell’archiviazione e della connettività: del primo gruppo, fanno parte l’SSD Spatium M571 PCIe 5.0, costruito con processore PHISON E28 (su nodo a 6 nm di TSMC) e in grado di offrire consumi ridotti del 20% rispetto al predecessore, e l’SSD portatile magnetico DATAMAG da 40 Gbps/20 Gbps (con annesso lancio del software DATAMAG su App Store di Apple).

Del secondo gruppo, invece, fa parte il nuovo Roamii BE Pro, un sistema mesh Wi-Fi 7 che offre velocità fino a 11 Gbps grazie alla tecnologia MLO, canali a 320 MHZ e modulazione 4K-QAM. Il produttore taiwanese ha anche aggiornato l’app MSI Router alla versione 2.0, includendo la nuova funzionalità Find WiFi Spot (strumento smart che aiuta gli utenti a posizionare al meglio i nodi Roamii per massimizzare prestazioni e copertura).

Limited edition in collaborazione tra MSI e IRONMOUSE

Andando oltre, MSI ha collaborato con la popolare VTuber IRONMOUSE (membro di spicco del gruppo VShojo) per realizzare un PC da gaming, in edizione limitata, che riflette la personalità irriverente da regina demoniaca della stessa IRONMOUSE. Di questo PC, purtroppo, non è ancora nota la disponibilità a livello europeo (e di conseguenza italiano).

Novità di MSI dedicate al mondo dell’IA

Cambiando completamente ambito e spostandoci nel mondo dell’intelligenza artificiale, DigiME ha presentato MIA, l’assistente virtuale di MSI dotato di IA avanzata e capacità di comunicazione interattiva.

L’assistente è basato su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ed è in grado di comprendere il contesto, rispondere a voce in tempo reale, presentandosi come un avatar 3D realistico, esperto di prodotti del produttore taiwanese e in grado di aiutare gli utenti nel momento del bisogno.

Andando oltre ma restando in zona IA, MSI ha mostrato AI POWER, una demo con modelli linguistici di grandi dimensioni (come Deepseek R1 70b, da 70 miliardi di parametri) sfruttando un computer dotato di hardware e tecnologie avanzate che sfrutta la scheda madre MEG X870E GODLIKE, un processore AMD Ryzen 9 9950X3D, una GPU GeForce RTX 5090, un alimentatore MEG Ai1600T PCIE5 e 256 GB di memoria RAM DDR5.

L’ultima novità è rappresentata da AI Robot, un assistente smart per il supporto quotidiano che permette agli utenti di controllare le funzioni dell’MSI Center con il linguaggio naturale, descrivendo la situazione (e il risultato desiderato) e aspettando che l’IA reagisca di conseguenza.