MSI vuole “giocare” un ruolo da protagonista al COMPUTEX 2025 e lo fa presentando, in mezzo alle tantissime altre novità, anche due nuovi monitor QD-OLED da gaming da 27 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate a 500 Hz.

Al netto di un pannello di altissima qualità, questi monitor integrano l’AI Navigator (un menù AI semplificato per ottimizzare le impostazioni del monitor) e il AI Care Sensor che migliora il gameplay, grazie al rilevamento della presenza in tempo reale, e regola dinamicamente le impostazioni per proteggere il monitor e migliorarne l’efficienza. Scopriamo tutti i dettagli.

L’IA è alla base dei nuovi monitor QD-OLED da gaming targati MSI

Nel 2025, ormai, l’intelligenza artificiale è qualcosa di quasi imprescindibile e lo sa benissimo MSI che, a COMPUTEX 2025, concretizza lo sbarco dell’IA sui propri monitor grazie a nuove tecnologie.

AI Care Sensor è un sistema che integra un chip NPU e un sensore CMOS “always-on” in grado di catturare immagini ogni 0,2 secondi per rilevare la presenza umana davanti al monitor in tempo reale e tracciare i movimenti con precisione, in modo da regolare dinamicamente le impostazioni del pannello.

OLED Care Intelligence è un meccanismo di “difesa” del pannello con cui il monitor previene il fenomeno del burn-in, vera Spada di Damocle dei pannelli OLED, adattando la visualizzazione alla presenza e al comportamento dell’utente: se quest’ultimo si allontana, il sistema spegne automaticamente il monitor per ridurne l’usura (e il consumo energetico).

MSI MPG 271QR QD-OLED X50

Partiamo con MSI MPG 271QR QD-OLED X50, uno dei primi monitor QD-OLED da gaming da 27 pollici al mondo con risoluzione 2K (2.560 x 1.440 pixel) e refresh rate a 500 Hz: ciò è possibile grazie al pannello QD-OLED di terza generazione targato Samsung Display che apre le porte a colori vibranti, neri profondi e luminosità eccezionale, pur mantenendo un tempo di risposta GTG di appena 0,03 ms e offrendo una reattività istantanea.

Il monitor MSI MPG 271QR QD-OLED X50 è certificato VESA ClearMR 21000 e DisplayHDR True Black 500, potendo così garantire le proprie doti in ambito nitidezza del movimento (leader del settore), per quanto concerne il contrasto e la resa realistica delle immagini, anche nelle sessioni di gioco più intense.

Che si tratti di giochi eSports ad alta velocità o titoli AAA cinematografici, l’obiettivo di questo monitor è quello di fornire al videogiocatore il “vantaggio decisivo”, grazie anche all’integrazione del sensore AI Care che prolungherà la vita del monitor.

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

L’altra novità del catalogo monitor QD-OLED da gaming che MSI ha presentato a COMPUTEX 2025 è rappresentata del MAG 272QP QD-OLED X50, un monitor da 27 pollici con risoluzione 2K (2.560 x 1.440 pixel) pensato per gli eSports.

Anche in questo caso, il produttore taiwanese ha deciso di integrare il nuovo pannello QD-OLED di terza generazione targato Samsung Display, con l’obiettivo di offrire resa cromatica, nitidezza e fluidità senza compromessi (anche in questo caso abbiamo refresh rate a 500 Hz e tempo di risposta GTG pari a 0,03 ms).

Anche il MAG 272QP QD-OLED X50 è certificato VESA ClearMR 21000 e DisplayHDR True Black 500, ed è pensato per soddisfare le esigenze dei gamer competitivi più esigenti. A differenza del modello di punta, tuttavia, non vi è l’integrazione di AI Care Sensor.