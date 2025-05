MSI è protagonista al COMPUTEX 2025 di Taipei anche per quanto riguarda l’utenza Business, ampliando la propria gamma con nuove soluzioni pensate per ogni esigenza.

Le novità spaziano dai computer desktop ai mini PC, passando per i computer All-in-One e i monitor, e puntano a soddisfare aziende, professionisti e ambienti educational con alcuni tratti distintivi come le dimensioni compatte, le funzionalità avanzate e un design piacevole, orientato alla produttività quotidiana. Andiamo ad analizzare le novità, una per una.

PC Desktop della serie MSI PRO DP80

La prima novità per il segmento Business che MSI presenta al COMPUTEX 2025 è rappresentata dalla serie di PC desktop PRO DP80 Series, premiata con il Red Dot Awards 2025.

Si tratta di un computer desktop da 8 litri, progettato per combinare un design industriale ed elegante, con profilo compatto (rispetto al modello DP180) e linee pulite, alla praticità e alle performance solide: questi elementi contribuiscono a rendere il prodotto perfetto per l’utilizzo in casa o in ufficio.

Questa serie di computer desktop ha è pensata per aprire le porte al multitasking fluido e alla creazione dei contenuti con la massima efficienza: in tal senso, non possiamo non menzionare il supporto alle GPU NVIDIA GeForce RTX e una vasta gamma di porte I/O per il collegamento di dispositivi esterni.

Mini PC MSI CUBI NUC AI e AI+

Dopo aver vinto il Red Dot Design Awards all’edizione 2024 del COMPUTEX, i mini PC MSI CUBI NUC AI ricevono il premio Best Choice – Sustainable Tech Special Award nell’edizione 2025, grazie alla loro ecosostenibilità.

La gamma è composta da due modelli: il più piccolo è il Cubi NUC AI che occupa un volume di 0,5 litri, risultando il mini PC più compatto di casa MSI; è pensato per coloro che cerchino soluzioni salvaspazio ma che aprano le porte a performcance di altissimo livello.

Il più grande è il Cubi NUC AI+, soluzione che cresce fino a 0,8 litri di volume ma, al contempo, cresce anche sul fronte delle performance, configurandosi come un vero concentrato di tecnologia.

MSI Cubi NUC AI+ è un vero e proprio Copilot+PC (è uno dei primi mini PC a ricevere tale certificazione) che può vantare processori di ultima generazione, fino all’Intel Core Ultra 7 con AI Boost NPU di Intel, due porte LAN, quattro uscite video e un lettore delle impronte digitali integrato nel pulsante di accensione. È una macchina perfettamente ottimizzata per l’uso in ambito intelligenza artificiale (anche avanzata).

PC All-in-One MSI Modern AM273QP

Il PC All-in-One MSI Modern AM273QP viene aggiornato con l’aggiunta di una comoda base laterale che supporta la ricarica magnetica per gli smartphone: si tratta di una soluzione integrata perfettamente nel design del dispositivo che aiuterà gli utenti a manternere ordinata e super funzionale la propria postazione di lavoro.

Monitor MSI PRO MP245PG E14

L’ultima delle novità pensate per il segmento Business è rappresentata dal monitor MSI PRO MP245PG E14, il primo dell’azienda in questo segmento che può vantare la frequenza di aggiornamento a 144 Hz con annessa tecnologia Adaptive-Sync che migliora la fluidità/reattività generale.

Dotato di un design ergonomico, un pannello PerfectEdge e la compatibilità HDR Ready, questo monitor mette a disposizione degli utenti un buon livello di comfort e immersività, risultando abbastanza versatile e adatto a coloro che cercano un monitor per il lavoro ma anche per l’intrattenimento.

Per non perdervi tutte le altre novità targate MSI (e non solo) del COMPUTEX 2025 di cui parleremo in questi giorni, continuate a seguirci sulle nostre pagine e sui nostri canali social.