Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese primaverile, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a maggio 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Abbonati ad Apple TV+

Cosa guardare su Apple TV+ a maggio 2025

Film in uscita su Apple TV+

Deaf President Now! – documentario (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di maggio 2025 da vedere con Deaf President Now!, documentario che racconta la storia del più grande movimento per i diritti civili di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. Segue gli otto giorni di storiche proteste tenutesi alla Gallaudet University nel 1988, quando il consiglio di amministrazione nominò un presidente udente a scapito di diversi candidati sordi molto qualificati. Dopo una settimana di raduni, boicottaggi e proteste, gli studenti della Gallaudet University trionfano: il presidente udente si dimette e l’amato rettore I. King Jordan diventa il primo presidente sordo dell’università. Le proteste segnarono un momento cruciale nella storia dei diritti civili, con un impatto che si estese ben oltre il campus della Gallaudet, e spianarono la strada all’Americans with Disabilities Act (ADA). Il documentario include interviste esclusive alle figure chiave del movimento, tra cui i Gallaudet Four (Jerry Covell, Bridgetta Bourne-Firl, Tim Rarus e Greg Hlibok) e I. King Jordan, oltre a materiale d’archivio ed elementi sceneggiati. Incorpora anche un approccio narrativo sperimentale chiamato Deaf Point Of View, che usa una fotografia impressionistica e un intricato design sonoro per portare il pubblico nell’esperienza delle persone sorde.

Disponibile in streaming dal 16 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Deaf President Now!.

Fountain of Youth – L’eterna giovinezza (original)

Da non perdere questo mese Fountain of Youth – L’eterna giovinezza, nuovo film diretto da Guy Ritchie con John Krasinsky, Natalie Portman ed Eiza González. La pellicola segue le vicende di due fratelli esperti di storia ma separati da anni, che collaborano all’ambiziosa missione di trovare la mitologica Fonte della Giovinezza. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo, attraversando luoghi iconici come Bangkok, Vienna e l’Egitto, i due dovranno mettere alla prova ogni conoscenza acquisita nel corso degli anni, affrontando una serie di sfide che potrebbero non solo cambiare le loro vite, ma anche portare loro un premio straordinario: l’immortalità. Tra enigmi irrisolti, antichi manoscritti e un viaggio che li porterà faccia a faccia con il mistero più grande della storia, i due dovranno dimostrare che la vera forza non risiede solo nella conoscenza, ma anche nel coraggio di affrontare il proprio destino.

Disponibile in streaming dal 23 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fountain of Youth – L’eterna giovinezza.

Lulu, la rinoceronte – speciale (original)

Per i più piccoli arriva a maggio Lulu, la rinoceronte, uno speciale animato basato sull’omonimo libro per bambini di Jason e Allison Flom. Lulu è un rinoceronte: è quello che vede quando si guarda allo specchio. Con una storia che celebra la gentilezza, questo speciale musical per famiglie segue la divertente Lulu mentre si lancia in un’indimenticabile avventura spinta da nuovi amici, coraggio e canzoni irresistibili. Con le musiche originali di Leland e un cast di voci che include Auliʻi Cravalho, Alex Newell, Dulé Hill, Paul Rust e Utkarsh Ambudkar.

Disponibile in streaming dal 30 maggio 2025.

Bono: Stories of Surrender – documentario (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di maggio lato lungometraggi con Bono: Stories of Surrender, documentario diretto da Andrew Dominik e ispirato all’autobiografia di Bono, frontman degli U2. Una vivida rivisitazione dell’acclamato one-man show di Bono, “Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…“. Oltre a raccontare della sua vita straordinaria, della famiglia, degli amici e della fede che lo hanno messo alla prova e sostenuto, rivela anche storie personali sul suo percorso di figlio, padre, marito, attivista e rockstar. Nel film, che include video esclusivi e inediti del tour, Bono esegue molte delle canzoni simbolo degli U2 che hanno plasmato la sua vita e la sua leggenda. Da non perdere per gli amanti della musica.

Disponibile in streaming dal 30 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bono: Stories of Surrender.

Serie TV da vedere su Apple TV+

In moto verso casa – documentario (original)

Le novità Apple TV+ da guardare a maggio 2025 includono In moto verso casa, docuserie che vede protagonisti Ewan McGregor e Charley Boorman e che costituisce la quarta serie di “In moto“. Questa volta partiranno da casa di Ewan in Scozia per tornare a quella di Charley in Inghilterra: per farlo, prenderanno la strada “panoramica”, attraversando il Mare del Nord fino alla Scandinavia, salendo fino al Circolo Polare Artico e poi giù fino ai Paesi Baltici e attraverso l’Europa continentale, prima di tornare indietro passando per la Manica due mesi dopo. Un’avventura attraverso 17 Paesi in sella a delle vecchie moto un po’ capricciose: Ewan riesuma la sua vecchia moto della polizia californiana, mentre Charley dà nuova vita a un “catorcio” degli anni ’70.

Disponibile in streaming dal 9 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di In moto verso casa.

Murderbot (original)

Chiudiamo con Murderbot, nuova serie TV di fantascienza basata sui romanzi bestseller di Martha Wells, vincitori dei premi Hugo e Nebula. Racconta le vicende di un androide di sorveglianza che è riuscito ad hackerare il proprio modulo di controllo e che ha orrore delle emozioni umane, ma è attratto dai suoi “clienti” vulnerabili. Murderbot deve tenere nascosto il proprio libero arbitrio e portare a termine un incarico pericoloso quando tutto ciò che vuole veramente è essere lasciato solo a guardare serie TV futuristiche e a capire qual è il suo posto nell’universo. Una serie sci-fi che unisce thriller e commedia. Con Alexander Skarsgård, Noma Dumezweni, David Dastmalchian e Sabrina Wu.

Disponibile in streaming dal 16 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Murderbot.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e un paio di finali di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare a maggio 2025 su Apple TV+ tra film, serie TV e persino sport:

Government Cheese (finale di stagione) – 28 maggio 2025

Your Friends & Neighbors (finale di stagione) – 30 maggio 2025

Carême (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Friday Night Baseball (stagione 2025) – due partite alla settimana

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Stick (serie comedy con Owen Wilson, dal 4 giugno 2025) Echo Valley (thriller con Julianne Moore e Sydney Sweeney, dal 13 giugno 2025) e la seconda stagione di The Buccaneers (dal 18 giugno 2025). Vi ricordiamo che il prossimo 25 giugno 2025 uscirà nei cinema F1, attesissimo film con protagonista Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1. Da qualche settimana è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.