Quali sono le novità da vedere a maggio 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese primaverile. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a maggio 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Il Robot Selvaggio

Apriamo le novità NOW e Sky da vedere a maggio 2025 con Il Robot Selvaggio, film di animazione firmato DreamWorks con le voci (in lingua originale) di Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Catherine O’Hara, Bill Nighy, Kit Connor, Stephanie Hsu, Matt Berry, Ving Rhames, Mark Hamill, Raphael Alejandro e Eddie Park. Racconta la storia di un robot di nome Roz, che dopo un naufragio si ritrova su un’isola remota e selvaggia, dove deve lottare per la sua sopravvivenza. Roz riesce ad adattarsi al nuovo ambiente e impara molto dalla fauna selvatica dell’isola, instaurando un’amicizia con gli animali del posto, legando in particolare con un cucciolo d’oca rimasto orfano. Ben presto quella che era un’inospitale isola diventa la sua casa. Un film per tutta la famiglia.

Disponibile dal 1° maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il Robot Selvaggio.

Conclave

Con un sorprendente tempismo arriva questo mese Conclave, thriller diretto da Edward Berger con un super cast, che include Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. La vicenda si apre con la morte improvvisa del Papa, che porta alla riunione del Collegio cardinalizio per il conclave per un’elezione destinata non solo a scegliere il nuovo pontefice, ma anche a decidere e plasmare il futuro della Chiesa. Nella maestosa Cappella Sistina si riuniscono cardinali provenienti da ogni angolo del mondo per il rito avvolto da secoli di tradizione e mistero. Il cardinale Lawrence, decano del Collegio, è incaricato di supervisionare questa sacra procedura, ma presto scopre che non sarà solo una questione di fede e preghiera. Tra i principali candidati spiccano il cardinale Bellini, figura influente del Vaticano, il cardinale Trembley di Montreal, il cardinale Tedesco di Venezia e il cardinale Adeyemi dalla Nigeria, che potrebbe fare la storia come il primo papa africano. Dietro le vesti porpora, però, si celano ambizioni personali e segreti compromettenti, capaci di sconvolgere il delicato equilibrio della Chiesa. Intrighi, rivelazioni scioccanti e manovre machiavelliche iniziano a minare il conclave, mettendo alla prova non solo i partecipanti, ma anche la Fede stessa di Lawrence. Mentre quest’ultimo si trova ad affrontare i propri dubbi e un crescente senso di inquietudine, una scoperta sconvolgente sui segreti del defunto papa lo trascina in una spirale di interrogativi morali. Ma ciò che lo attende al culmine di questa ricerca è un’ultima rivelazione capace di cambiare tutto.

Disponibile dal 5 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Conclave.

Thelma

Cambiamo decisamente genere con Thelma, commedia diretta da Josh Margolin che ha come protagonista Thelma Post (June Squibb), una vedova di novantatré anni che riceve la telefonata di un truffatore. Dopo averle estorto un’ingente somma di denaro spacciandosi per suo nipote, quest’ultimo sparisce nel nulla. Quando Thelma scopre l’inganno va su tutte le furie e decide di recuperare ciò che le è stato rubato: è una donna forte e determinata e quando decide una cosa, la porta a termine costi quel che costi. Il suo obiettivo è quello di trovare il delinquente che ha approfittato della sua generosità e vendicarsi. Armatasi di coraggio e di un motorino, parte alla ricerca dell’impostore: inarrestabile, la donna si prepara a vivere un’avventura che ha dell’incredibile per una persona della sua età.

Disponibile dal 9 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Thelma.

The Beekeper

Tra le novità NOW e Sky On Demand da vedere a maggio c’è anche The Beekeper, film action che arriva in seguito al passaggio su Amazon Prime Video. Vede protagonista Jason Statham nei panni di Adam Clay, un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come “Beekeeper“. Dopo che la sua amica e vicina di casa, la signora Parker (Phylicia Rashad), si suicida a causa di una truffa, l’uomo decide di vendicarsi nei confronti della società responsabile, mettendo in atto uno spietato piano. La sua vendetta assumerà una valenza nazionale. Nel cast anche Josh Hutcherson, Taylor James, Amber Sienna, Jeremy Irons e Minnie Driver.

Disponibile dal 12 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Beekeper.

L’innocenza

Da guardare questo mese c’è anche L’innocenza (Monster), dramma diretto da Hirokazu Kore-Eda in concorso al Festival di Cannes 2023 (miglior sceneggiatore a Yûji Sakamoto). La vicenda si svolge in Giappone, in una tranquilla cittadina sul lago. Il piccolo Minato è figlio di una madre single molto affettuosa e la vita scorre serena, finché un giorno il bambino torna da scuola e la donna si accorge che ha uno strano comportamento. A scuola c’è stata una rissa, ma sembra essersi trattato di una semplice lite tra bambini. Quando gli alunni coinvolti vengono interrogati, le loro risposte tradiscono qualcosa di più grave. La madre di Minato intuisce che l’insegnante è responsabile della rissa e vuole indagare più approfonditamente. Man mano che la storia prende forma, il problema si ingigantisce e la questione diventa di dominio pubblico.

Disponibile dal 13 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’innocenza.

Emilia Perez

Le novità NOW e Sky di maggio 2025 da non perdere includono Emilia Perez, film vincitore di 4 Golden Globe 2025 (miglior film, miglior film internazionale, miglior attrice non protagonista Zoe Saldaña, miglior canzone “El mal”) e di 2 Premi Oscar (con 13 nomination). La pellicola è ambientata nel Messico odierno, dove vive ed esercita l’avvocato Rita. Un giorno la legale riceve un’offerta completamente inaspettata: aiutare un temuto boss locale, legato al cartello messicano, a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo vorrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso e diventare così la donna che ha sempre voluto essere. In questo modo non solo eluderà le autorità, ma potrà vivere finalmente la sua vita con il genere a cui è sempre sentito di appartenere.

Disponibile dal 19 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Emilia Perez.

Le notti di Salem

Cambia,o nuovamente genere con Le notti di Salem (Salem’s Lot), da non perdere per gli amanti degli horror e delle opere di Stephen King. Dopo la miniserie del 1979, il tema tratto dal popolare romanzo di King è stato trattato da diverse ulteriori opere, ma ora è arrivato il momento di un nuovo lungometraggio scritto e diretto da Gary Dauberman (sceneggiatore di It di Muschietti e della serie di Annabelle, di cui ha diretto anche il terzo film). 1975: uno scrittore, Ben Mears (Lewis Pullman), torna dopo venticinque anni nella città della sua infanzia, l’immaginaria Jerusalem’s Lot nel Maine, per scoprire che è stata infestata da un vampiro che sta trasformando in creature della notte come lui la popolazione. Dovrà quindi lottare con altri vecchi amici rimasti umani contro questa terrificante minaccia. Il tutto è legato alla sinistra Casa Marsten, magione il cui ricordo lo ha perseguitato per anni.

Disponibile dal 22 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le notti di Salem.

The Wasp

Arriva questo mese primaverile anche The Wasp, thriller diretto da Guillem Morales con Naomie Harris e Natalie Dormer. Che cosa siamo disposti a fare per 75.000 dollari? E se la posta in gioco non fosse quella dichiarata? Heather vive in un elegante appartamento con il marito Simon, ma la loro relazione è al capolinea: non ha avuto figli e l’uomo la tradisce. Ossessionata dalle vespe e turbata da eventi passati, Heather decide di contattare Carla che non sente dai tempi della scuola, per farle una proposta inaspettata che potrebbe cambiare per sempre le vite di entrambe le donne. Il film è tratto da un’opera teatrale di Morgan Lloyd Malcolm.

Disponibile dal 23 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Wasp.

MaXXXine

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di maggio 2025 lato film con MaXXXine, horror diretto da Ti West con Mia Goth, Elizabeth Debicki e Moses Sumney che costituisce l’ultimo capitolo della trilogia horror (X: A Sexy Horror Story e il prequel Pearl). Ambientato nel 1985 ad Hollywood, racconta cosa sia successo a Maxine Minx, promettente attrice di film hard, dopo essere riuscita a fuggire dalla fattoria e dalla furia omicida di Pearl e di suo marito. Sembra che la ragazza sia riuscita finalmente a trovare la sua grande occasione nel mondo del cinema, ottenendo una parte da protagonista in un film horror, The Puritan II, nonostante abbia avuto solo esperienze cinematografiche in film per adulti. Maxine non ha abbandonato, però, il mondo dell’hard e si esibisce in alcuni show, ed è proprio qui che una misteriosa figura la osserva con grande livore. Un misterioso assassino, noto come Night Stalker, sta dando la caccia alle stelle di Hollywood, e la scia di sangue che il killer si lascia dietro rischia di rivelare l’oscuro passato di Maxine, ovvero i crimini commessi nella fattoria, che potrebbero far crollare la sua promettente carriera.

Disponibile dal 30 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di MaXXXine.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Pesci piccoli – stagione 1

Dopo il passaggio su Prime Video (e a distanza di qualche settimana dall’arrivo della seconda stagione), sbarca su NOW e Sky la prima stagione di Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget., serie con protagonisti i The Jackal. Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L’arrivo di una nuova manager declassata, ma decisa a dimostrare il suo valore, porterà un’ondata di novità e insegnerà loro che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Disponibile dal 16 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pesci piccoli.

Vigil – Indagine a bordo – stagione 2

Da vedere tra le novità di NOW e Sky On Demand di maggio c’è la seconda stagione di Vigil – Indagine a bordo, serie crime britannica con Suranne Jones. Vede protagonista la detective Amy Silva della polizia scozzese, che nella prima stagione ha indagato sulla scomparsa di un peschereccio e su un omicidio avvenuto a bordo di un sottomarino nucleare. Quando un test di armi militari diventa mortale, con alleati del Medio Oriente tra i morti, tutti gli occhi sono puntati sull’Ispettore capo Amy Silva, che vuole arrivare alla verità.

Disponibile dal 20 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Vigil – Indagine a bordo.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo (original)

In arrivo questo mese anche Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, nuovo game shop Sky Original con Fabio Caressa alla conduzione e adattamento italiano del format internazionale Tempting Fortune. Si tratta di uno strategy game e un esperimento sociale inedito, il cui meccanismo prevede che dodici persone comuni, di diversa età, provenienza ed estrazione sociale, vengano riunite in un luogo remoto e selvaggio dalle condizioni climatiche, paesaggistiche e ambientali lontane da quelle di origine e talvolta estreme. Qui – in un contesto di rigida privazione, avendo a disposizione solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza – dovranno affrontare un impegnativo percorso tra la natura, cercando di rimanere unite e di non cedere alle tentazioni irresistibili a cui verranno sottoposte: dovessero non resistere, le conseguenze si ripercuoterebbero sull’intero gruppo, perché verrebbe intaccato il montepremi in palio. Quello che rimarrà del jackpot sarà l’obiettivo finale: chi nell’ultimo episodio arriverà al traguardo avrà la possibilità di partecipare alla divisione della cifra disponibile.

Disponibile dal 29 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Money Road.

And Just Like That… – stagione 3

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di maggio 2025 da non perdere con la terza stagione di And Just Like That…, sequel della serie Sex and the City e dei due film ispirati a quest’ultima. Racconta un nuovo capitolo della vita di Carrie, Miranda e Charlotte, alle prese con la mezza età e la voglia di rimettersi in gioco. Inizialmente pensata come una miniserie, è per ora giunta alla terza stagione: i dodici nuovi episodi seguono Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa mentre si concentrano sulle loro carriere e le loro famiglie, e le vedono affrontare storie d’amore, di sesso, e la grande amicizia che le lega, ormai 50enni, in una New York brulicante di vita.

Disponibile dal 30 maggio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di And Just Like That….

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per maggio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a maggio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Harry Potter (dal 1° al 9 maggio 2025), Apocalypse (dal 10 al 16 maggio 2025), Tom Cruise (dal 17 al 25 maggio 2025), Alfred Hitchcock (dal 26 al 30 maggio 2025) e Robert De Niro & Al Pacino (dal 31 maggio al 6 giugno 2025). Troviamo anche nuovi episodi delle popolari serie Chicago (Med, Fire e P.D.), mentre prosegue il GialappaShow (su Sky Uno e TV8) e si avvia alla conclusione la dodicesima stagione di Pechino Express.

Ecco cos’altro c’è da guardare a maggio 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Hey Joe – 4 maggio 2025

Pechino Express (stagione 12, finale) – 8 maggio 2025

Capitaine Marleau (stagione 4, parte 2) – 10 maggio 2025

4 Ristoranti (episodi speciali) – 15 e 22 maggio 2025

A Mistake – 16 maggio 2025

Delitti in paradiso (stagione 12) – 20 maggio 2025

I signori del cielo (documentario) – 23 maggio 2025

Berlinguer – La grande ambizione – 26 maggio 2025

Lo scandalo P. Diddy – I festini di Diddy – 26 maggio 2025

NCIS (stagione 21) – 26 maggio 2025

Chicago Med (stagione 10, nuovi episodi) – ogni mercoledì

Chicago Fire (stagione 13, nuovi episodi) – ogni mercoledì

Chicago P.D. (stagione 12, nuovi episodi) – ogni mercoledì

GialappaShow (stagione 5, nuovi episodi) – ogni lunedì

Cucine da Incubo – ogni domenica

Grazie ai teaser pubblicati da Sky, conosciamo già una delle novità di punta del mese di giugno: si tratta della prima stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, spin-off della popolare serie apocalittica che vede protagonista il personaggio di Daryl (Norman Reedus).

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a maggio 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

