Torna Amazon Storyteller, un concorso letterario volto alla scoperta di nuovi libri e talenti, iniziativa che giunge quest’anno alla sesta edizione: gli autori e le autrici possono già inviare le proprie candidature da giovedì scorso, primo maggio, e potranno farlo fino al prossimo 31 agosto.

Per il vincitore (o la vincitrice) ci sono in palio 10mila euro, un accordo per la pubblicazione dell’opera in formato audiolibro su Audible e un pacchetto di pubblicità; i cinque finalisti, oltre alla visibilità derivata dalle relative attività promozionali previste, riceveranno invece un ebook reader Kindle Scribe.

Cosa sapere sul concorso letterario di Amazon: Storyteller 2025

Innanzitutto che non è riservato agli autori indipendenti, emergenti e già affermati, ma è aperto a tutti. Per partecipare ad Amazon Storyteller 2025 è infatti sufficiente essere maggiorenni e inviare la propria opera (di qualsiasi genere letterario, tranne quello erotico) tramite Kindle Direct Publishing (KDP), la piattaforma di autopubblicazione di Amazon che permette a chiunque di pubblicare libri. Come anticipato, è possibile inviare la propria candidatura tramite KDP fino al 31 agosto 2025, libri che devono essere scritti in lingua italiana, nuovi ed esclusivi, sia di carta che in versione digitale.

Il vincitore sarà annunciato a gennaio 2026 e verrà scelto tenendo conto di vari fattori tra cui la trama, la creatività, la qualità, l’originalità e lo stile di scrittura, ha precisato Amazon. Ci sarà una giuria dedicata, composta da Stefania Toniolo, vincitrice dell’edizione 2024 di Amazon Storyteller con il libro “Non è una storia di zombie”, le autrici Chiara Assi e Carmen Laterza, Francesco Bono, Responsabile dei Contenuti Audible per Italia, Francia e Spagna, e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna. Nella valutazione complessiva conteranno tuttavia anche le classifiche dei libri più venduti e delle recensioni.

«L’autopubblicazione è un fenomeno in crescita e Kindle Direct Publishing offre agli autori affermati ed emergenti un importante vantaggio: pubblicare la propria opera in modo semplice, gratuito e veloce, rendendola disponibile a un pubblico di milioni di lettori in tutto il mondo. Negli anni scorsi Amazon Storyteller ha visto candidature brillanti e storie avvincenti che spaziavano tra i generi più disparati. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ha da offrire l’edizione 2025!» ha commentato Andrea Pasino.

Maggiori informazioni al riguardo sono reperibili nella pagina web dedicata di Amazon Storyteller 2025.