È in arrivo una nuova generazione di Amazon Kindle Scribe, dispositivo che sarà lanciato ufficialmente la prossima settimana.

Il colosso dell’e-commerce ha deciso di non apportare rivoluzioni rispetto al precedente modello, limitandosi ad introdurre soltanto delle piccole modifiche per un device che rappresenta, ad ogni modo, una delle migliori soluzioni per coloro che sono alla ricerca di un e-reader che sia in grado di garantire anche la possibilità di prendere appunti.

Le principali caratteristiche di Amazon Kindle Scribe (2024)

Forte di uno schermo ridisegnato da 10,2 pollici a 16 tonalità di grigio (con trattamento antiriflesso e densità di 300 ppi) con bordi bianchi uniformi e una penna premium ottimizzata (capace, a dire del produttore, di garantire un’esperienza ancora più simile alla carta), il nuovo dispositivo di Amazon consente di scrivere direttamente sui libri grazie alla funzione Active Canvas.

Il design di Amazon Kindle Scribe (2024) è pensato per consentire agli utenti di concentrarsi sulla lettura, sulla scrittura e sulla revisione dei documenti, escludendo le distrazioni di social media e notifiche varie.

Inclusa nella confezione di vendita gli utenti troveranno una penna premium che non ha bisogno di essere caricata o configurata (può contare su un pulsante di scelta rapida e una gomma morbida e liscia).

Tra le funzionalità su cui gli utenti potranno fare affidamento vi è anche la possibilità di convertire le note scritte a mano in testo inviarle via e-mail.

Prezzi e disponibilità

Amazon Kindle Scribe (2024) sarà disponibile a partire dal 4 dicembre al prezzo ufficiale di 429 euro (16 GB), 449 euro (32 GB) e 479 euro (64 GB) in varie colorazioni (trovate la pagina dedicata qui).

Il dispositivo viene lanciato anche con degli accessori ufficiali, come una custodia con apertura a libro (costa 74,99 euro e potete comprarla qui).

Amazon ha pensato anche ad un pacchetto che include Amazon Kindle Scribe (2024), la custodia e un caricabatterie USB da 9 W a partire da 524,97 euro (trovate la pagina dedicata qui).