Apple continua a lavorare per ridurre il divario tra iPad e Mac e, secondo le ultime indiscrezioni, iPadOS 19 potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso questa convergenza tanto attesa e spesso discussa; a rivelarlo è il leaker Majin Bu, che in un recente post ha svelato alcuni dettagli interessanti sulla prossima versione del sistema operativo per iPad.

Tra le novità più rilevanti, spicca l’introduzione di una barra dei menu in stile macOS che apparirà automaticamente quando l’iPad verrà collegato a una Magic Keyboard; una modifica che, se confermata, cambierebbe in modo significativo l’esperienza d’uso del tablet, avvicinandola ulteriormente a quella dei laptop dell’ecosistema Apple.

iPadOS potrebbe ricevere una barra dei menù in stile macOS, mentre Stage Manager migliora

Secondo quanto riportato da Majin Bu, l’interfaccia di iPadOS 19 guadagnerà una nuova barra dei menu superiore, del tutto simile a quella già presente su macOS. Questa barra, visibile solo quando l’iPad è collegato alla Magic Keyboard, potrebbe rappresentare un elemento chiave per migliorare la produttività su iPad, rendendo più semplice l’accesso a funzioni contestuali, impostazioni rapide e magari anche a menu delle app in stile desktop.

Un’indiscrezione che si allinea perfettamente con quanto anticipato da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui iPadOS 19 sarà “più simile a macOS” e includerà miglioramenti al multitasking, alla gestione delle finestre e alla produttività generale; anche se, almeno per il momento, Gurman non è entrato nel dettaglio.

Oltre alla barra dei menu, il leaker ha fatto riferimento anche a un’altra novità importante: un aggiornamento per Stage Manager, la funzionalità introdotta da Apple per consentire l’uso di più app contemporaneamente, specialmente su display esterni; stando alle sue fonti, Stage Manager dovrebbe funzionare in modo più fluido e stabile, sebbene al momento non siano disponibili dettagli precisi sulle modifiche in arrivo.

Non solo, sempre secondo il leaker già menzionato, una versione base di Stage Manager potrebbe arrivare anche su alcuni modelli di iPhone dotati di porta USB-C, una mossa che amplierebbe le potenzialità multitasking anche su smartphone, probabilmente in scenari di utilizzo con monitor esterni. Si tratta, è bene ricordarlo, di un’ipotesi ancora tutta da verificare, ma che suggerisce come Apple stia valutando nuove strade per sfruttare le capacità dei dispositivi mobili più recenti.

Come sempre, le informazioni provengono da una fonte non ufficiale e vanno dunque prese con le dovute cautele, volendo essere pignoli va detto che Majin Bu ha avuto un track record piuttosto altalenante in passato, alternando indiscrezioni rivelatesi corrette ad altre che non hanno trovato riscontro nella realtà.

In ogni caso, per saperne di più non ci sarà da aspettare molto, la prima Beta di iPadOS 19 è attesa subito dopo la WWDC 2025, in programma per il 9 giugno; tuttavia, è probabile che alcune delle funzionalità più importanti (come la barra dei menu) vengano attivate solo in beta successive, come spesso accade con le novità più rilevanti introdotte da Apple.

La direzione intrapresa dal colosso di Cupertino è chiara, iPad e Mac stanno diventando sempre più simili, almeno sotto il profilo software; la possibilità di utilizzare un’interfaccia in stile desktop direttamente su iPad, con una barra dei menu e un multitasking potenziato, potrebbe finalmente rendere il tablet Apple uno strumento più efficace anche per l’utenza professionale, quella che da anni chiede a gran voce un sistema più flessibile.