Chi tra voi utilizza quotidianamente un iPad, magari come dispositivo principale per studio, lavoro o intrattenimento, conosce bene la frustrazione: nonostante la diffusione capillare del tablet Apple, Instagram continua ancora oggi a non offrire un’app nativa dedicata, costringendo gli utenti ad adattarsi alla versione iPhone o all’interfaccia web.

Una situazione che dura da oltre un decennio e che, secondo quanto riportato da The Information, potrebbe finalmente giungere a una svolta significativa; secondo la fonte, Meta starebbe lavorando a una versione ottimizzata di Instagram per iPad, e dietro questa possibile decisione ci sarebbe un mix di fattori strategici, tecnologici e geopolitici. Vediamo insieme il quadro completo.

Meta potrebbe essersi decisa a sviluppare un’app nativa di Instagram per iPad

Chi segue da vicino le evoluzioni di Instagram ricorderà come, nel corso degli anni, la posizione ufficiale di Meta sia sempre stata piuttosto chiara: l’utenza iPad non rappresentava una priorità, e le risorse del team erano impegnate su progetti ritenuti più urgenti. Lo stesso Adam Mosseri, attuale numero uno di Instagram, aveva risposto pubblicamente a Marques Brownlee (MKBHD) nel 2022, dichiarando che “non è ancora un gruppo di persone abbastanza numeroso da essere una priorità“.

Una linea ribadita anche nel 2023, quando Mosseri affermò esplicitamente di non essere al lavoro su un’app iPad, pur riconoscendo che “sarebbe una buona cosa da fare a un certo punto“; da allora, nulla è cambiato ufficialmente, eppure oggi emerge la notizia che qualcosa si stia finalmente muovendo.

A far cambiare idea a Meta potrebbe essere stata la situazione sempre più delicata che coinvolge TikTok negli Stati Uniti, tra ipotesi di ban, minacce regolatorie e nuove politiche commerciali legate anche ai dazi introdotti dall’amministrazione Trump. Un contesto incerto, che potrebbe spingere Meta ad ampliare la propria presenza sui dispositivi Apple, cogliendo l’occasione per intercettare una fetta di utenza premium, quella dell’ecosistema iPad, spesso più disposta a utilizzare soluzioni professionali e a lungo termine, anche in ambito social.

L’obiettivo del cambio di rotta dunque sarebbe duplice: migliorare l’esperienza utente su tablet e rafforzare la posizione competitiva in un momento in cui TikTok è più vulnerabile che mai sul piano politico e commerciale.

Va sottolineato che, sebbene negli ultimi anni l’esperienza d’uso sia migliorata grazie a Stage Manager e a una web app più curata, una versione nativa di Instagram per iPad manca ancora di tutte quelle ottimizzazioni specifiche (layout orizzontale, multitasking avanzato, supporto a Split View e Slide Over, ecc.) che farebbero davvero la differenza.

Inoltre, la possibilità di sfruttare al meglio i grandi display dei tablet della mela, oggi sempre più utilizzati anche in ambito creativo, aprirebbe scenari interessanti per la gestione di contenuti, la visualizzazione dei feed, le funzioni Reels e le attività di content creation.

Meta, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito allo sviluppo di un’app Instagram per iPad, ma la fonte è considerata affidabile e il contesto lascia intendere che l’azienda stia valutando con sempre maggiore concretezza questa possibilità; un cambio di rotta che, se confermato, potrebbe colmare una delle lacune più discusse nel rapporto tra Apple e i principali servizi social.

È ancora presto per parlare di date o funzionalità, ma è lecito ipotizzare che in occasione della WWDC 2025 di Apple (prevista per giugno), qualcosa possa emergere anche sul fronte delle app di terze parti; del resto, Meta non è nuova ad annunci strategici durante eventi Apple, e un debutto di Instagram ottimizzato per iPad rappresenterebbe una mossa simbolica e concreta al tempo stesso.

Gli utenti iPad dovranno dunque pazientare ancora un po’, ma se le indiscrezioni verranno confermate, l’attesa ultradecennale potrebbe finalmente volgere al termine.