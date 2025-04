Torniamo a occuparci di iOS 19, la prossima versione di iOS che Apple svelerà alla WWDC25, conferenza le cui date sono state svelate due settimane fa dal colosso di Cupertino.

Questa ufficialità ha dato il via a una serie infinita di rumor e indiscrezioni sul prossimo sistema operativo per iPhone, come il possibile stop al supporto per gli iPhone del 2018, che potrebbe rappresentare il più grande aggiornamento da molti anni a questa parte. Andiamo a scoprire le ultime novità emerse.

Un nuovo mockup mostra altre peculiarità del presunto iOS 19

A fine marzo vi abbiamo proposto una sorta di rumor recap su iOS 19, nato mettendo insieme tutte le indiscrezioni trapelate fino a quel momento che dipingevano il sistema operativo come ispirato da visionOS (il sistema operativo del visore Apple Vision Pro).

Il più grande sostenitore di questa teoria è il leaker Jon Prosser che, già qualche settimana fa, aveva realizzato un video mockup, basato su presunte build interne del sistema operativo, per mostrare un “primo sguardo su iOS 19”.

Nelle ultime ore il leaker è tornato alla carica, producendo un altro video mockup basato sulle stesse build interne: focus di questo nuovo video sono le icone, le barre flottanti e altri elementi di design.

Cosa possiamo evincere da questo mockup video?

Secondo Prosser, come mostra il video, le icone della prossima versione di iOS saranno un “ibrido” tra un cerchio perfetto (forma delle icone su watchOS e visionOS) e un quadrato con angoli arrotondati (la forma attuale che troviamo su iOS 18).

Prendendo per buono il fatto che iOS 19 sarà più simile a visionOS, Apple dovrebbe introdurre menù riprogettati con un maggiore gioco tra luci/ombre, effetti di profondità ed elementi che “brillano” quando si muove il dispositivo.

La Tab View di sistema (ovvero quella barra di navigazione che troviamo nella parte bassa delle app) sarà molto più simile a quella che è integrata in visionOS, nonché a quella che troviamo (già oggi) nell’app Foto.

Essa sarà flottante ovunque e, all’interno di alcune app di sistema (Apple Music e App Store), perderà il tasto di ricerca che verrà ricollocato all’interno di un’interfaccia rivista. Nell’app Messaggi, la barra di ricerca verrà ricollocata nella parte inferiore.

Come vi abbiamo già suggerito qualche tempo fa, parliamo di cose non ufficiali e, di conseguenza, non è detto che possano trovare riscontro in ciò che Apple mostrerà effettivamente durante la WWDC25: l’unica certezza è che iOS 19 sta facendo parlare di sé, e questo lascia intendere che c’è molto interesse attorno alla prossima versione del sistema operativo per iPhone.