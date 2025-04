Con l’avvicinarsi della WWDC 2025, in programma per il mese di giugno, iniziano a circolare le prime indiscrezioni su iOS 19, la prossima versione del sistema operativo di Apple che verrà rilasciata in autunno. Tra le informazioni più rilevanti emerse in queste ore, spicca la possibilità che l’aggiornamento possa escludere tre modelli di iPhone, segnando così la fine del supporto per alcuni dispositivi che hanno accompagnato gli utenti per diversi anni.

Niente iOS 19 per questi vecchi iPhone, si vocifera

Secondo un nuovo report, iOS 19 potrebbe non essere disponibile per iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max: questi dispositivi, lanciati nel 2018 con iOS 12, hanno ricevuto diversi aggiornamenti del sistema operativo e, qualora le indiscrezioni fossero confermate, iOS 18 potrebbe rappresentare il loro ultimo grande aggiornamento software.

Se questa decisione venisse confermata, Apple manterrebbe la sua tradizionale politica di supporto software di lunga durata, ma con un taglio in linea con quanto avvenuto negli anni passati; per fare un confronto, con il passaggio a iOS 17, la casa di Cupertino aveva interrotto il supporto per iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, tutti rilasciati nel 2017.

Per i possessori di iPhone XR, XS e XS Max, l’eventuale esclusione da iOS 19 significherebbe dover restare con iOS 18 per il resto della vita utile dei dispositivi, circostanza che non implica un’interruzione immediata della sicurezza o delle funzionalità, dato che Apple tende a rilasciare aggiornamenti minori anche per versioni precedenti del sistema operativo; tuttavia, nel lungo periodo, l’impossibilità di accedere alle nuove funzioni potrebbe spingere gli utenti a valutare un upgrade a modelli più recenti.

Se quanto riportato trovasse conferma, quella che segue sarebbe la lista degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento iOS 19:

iPhone 11

iPhone 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone 12 e 12 mini

iPhone 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 13 e 13 mini

iPhone 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 14 e 14 Plus

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 15 e 15 Plus

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 e 16 Plus

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max

iPhone SE (2a generazione)

iPhone SE (3a generazione)

Inoltre, la stessa fonte riporta che per quanto riguarda iPadOS 19, l’aggiornamento potrebbe eliminare il supporto per iPad (7a generazione), rilasciato a settembre 2019 e dotato del chip A10 Fusion.

Come sempre, si tratta di indiscrezioni e, fino alla presentazione ufficiale di iOS 19 alla WWDC 2025, non ci sono certezze su quali dispositivi saranno effettivamente supportati; resta da vedere se Apple apporterà modifiche all’elenco dei dispositivi supportati nelle fasi finali dello sviluppo di iOS 19 o se questa indiscrezione si rivelerà fondata. Gli utenti dovranno dunque pazientare ancora qualche mese per scoprire se i loro iPhone riceveranno il prossimo aggiornamento o se dovranno iniziare a pensare a un nuovo dispositivo.