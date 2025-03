TCL, brand sponsor delle Nazionali italiane di calcio e secondo brand al mondo per quanto concerne la produzione di TV (secondo i dati OMDIA del 2023), ha svelato e reso disponibili in Italia le nuove smart TV della serie TCL T6C con Fire TV integrata.

Si tratta di smart TV con pannello QLED che, come suggerito dal nome, ruotano attorno alla piattaforma Fire TV di Amazon. Scopriamo tutti i dettagli, inclusi i prezzi di vendita che variano a seconda della dimensione del pannello, disponibile dai 43 agli 85 pollici.

Ufficiali le smart TV TCL T6C con Fire TV integrata

Come anticipato in apertura, TCL ha annunciato il lancio italiano della serie di smart TV TCL T6C con Fire TV integrata che si compone di sei versioni in tutto, da 43 pollici a 85 pollici, per soddisfare ogni esigenza.

A prescindere dal taglio scelto, il pannello sarà un QLED con risoluzione 4K arricchito da tecnologie come i Quantum Crystal che sono caratterizzati da una protezione multistrato stabile e da un’elaborazione ad alta precisione: l’obiettivo è quello di rendere i colori più intensi e brillanti. Il pannello supporta i principali formati HDR (HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision).

Le TCL T6C si configurano come soluzione perfetta anche per i videogiocatori grazie alla presenza di una porta HDMI 2.1 con ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR e Game Accelerator a 120 Hz (in Full HD); queste ultime due funzionalità sono disponibili solo sui modelli da 55″ in su. È presente la modalità Game master.

Queste smart TV ruotano attorno alla piattaforma Fire TV di Amazon, progettata per fornire un’esperienza d’uso semplice e intuitiva e, al contempo, per garantire l’accesso alle app delle principali piattaforme di streaming (come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV), alla TV in diretta e alle app dei principali servizi di streaming musicali (Amazon Music, Apple Music, Spotify).

Disponibilità e prezzi delle nuove smart TV TCL T6C

Le smart TV che compongono la serie TCL T6C con Fire TV sono già disponibili in Italia, anche su Amazon, e vengono proposte ai seguenti prezzi consigliati in base alla diagonale del pannello: