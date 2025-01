Anche TCL ha scelto il CES 2025 di Las Vegas per il lancio di alcuni nuovi prodotti, come ad esempio QM6K Mini LED, una smart TV che sembra avere le carte in regola per conquistare tanti utenti.

Il produttore, sempre più popolare nel settore delle smart TV, precisa che questo è il primo modello della nuova serie Precise Dimming, aggiungendo che sarà in grado di garantire un livello di qualità dell’immagine mai offerto prima nella sua fascia di prezzo.

Le principali caratteristiche di TCL QM6K Mini LED

Il settore delle smart TV negli ultimi tempi si è fatto sempre più agguerrito e TCL si è trovata a competere con un altro brand emergente come Hisense nel segmento dei prodotti con tecnologia Mini LED: non c’è da stupirsi, pertanto, per il lancio di una nuova serie che si pone l’obiettivo di alzare l’asticella delle prestazioni.

Forte della Halo Control Technology Suite, TCL QM6K Mini LED può contare su varie chicche, come un pannello con refresh rate a 144 Hz e fino a 500 zone di local dimming.

La nuova smart TV di TCL presenta inoltre il supporto a tutti i più comuni protocolli e standard del momento, come Dolby Vision IQ (Plus HDR10+, HDR10, HLG e DLA), Dolby Atmos, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced Certification, AMD FreeSync Certification.

Animata da un processore TCL AiPQ Pro, la smart TV QM6K Mini LED vanta anche una nuova Modalità Dolby Vision Filmmaker, una nuova Modalità Sleep Sounds e il sistema audio Onkyo 2.1, il tutto basato sulla più che affidabile piattaforma di Google TV.

Al momento TCL ha svelato i prezzi ufficiali per il mercato statunitense:

50 pollici -> 749,99 dollari

55 pollici -> 799,99 dollari

65 pollici -> 999,99 dollari

75 pollici -> 1.299,99 dollari

85 pollici -> 1.999,99 dollari

98 pollici -> 3.499,99 dollari

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda prezzi e disponibilità per il mercato italiano.