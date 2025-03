A un paio di settimane di distanza dalla presentazione del nuovo iPhone economico, iFixit ha pubblicato il suo consueto rapporto sulla riparabilità di Apple iPhone 16e, modello che l’azienda statunitense specializzata nel settore delle riparazioni ha smontato, filmato e valutato.

“Nel complesso e, forse, come previsto, l’iPhone 16e si classifica alla pari del resto della gamma 16 nel punteggio di riparabilità, ottenendo un provvisorio 7 su 10 (in attesa del rilascio previsto dei pezzi di ricambio)”.

Passi in avanti con iPhone 16e: è più semplice da riparare rispetto ai precedenti iPhone SE

Complici anche le politiche europee e statunitensi sul diritto alla riparazione, da alcuni mesi Apple ha iniziato a semplificare le operazioni necessarie per riparare i suoi smartphone. Già gli iPhone 16 presentati lo scorso anno erano più semplici da riparare rispetto ai modelli più datati, questione valida anche per il nuovo iPhone economico, Apple iPhone 16e che, secondo iFixit, è più semplice da riparare rispetto ai precedenti iPhone SE che sostituisce.

Il particolare adesivo posto sotto alla batteria è una delle novità chiave al riguardo, sottolinea l’azienda, che permette di rimuovere facilmente la batteria senza grossi rischi di compromettere elementi vari. Ed è una questione importante considerando che si tratta di un componente degradabile e quindi da sostituire nel caso in cui si volesse tenere a lungo il telefono.

Comunque, rispetto agli altri modelli (a esclusione del Pro Max) l’autonomia di iPhone 16e è superiore, ragion per cui nel tempo conterà potenzialmente meno cicli di ricarica. Per quanto si tratti di mancanze importanti, specie su un telefono da oltre 700 euro di listino, contribuiscono a garantire una maggiore longevità anche il fatto che non supporta la ricarica tramite MagSafe, meno efficiente rispetto alla ricarica cablata, e supporti la ricarica wireless lenta, quindi meno impattante sulla batteria stessa.

Ci soffermiamo ancora su tale questione per parlare delle porte di ricarica rotte, uno dei problemi più comuni che, per la prima volta in assoluto, viene trattata da Apple con una guida dedicata che spiega come effettuare la riparazione, procedura che è stata ulteriormente migliorata rispetto ai modelli 16 Pro e 16 Pro Max. Questo è il motivo chiave per cui iFixit ha dato a Apple iPhone 16e un punteggio di riparabilità leggermente più alto rispetto agli altri modelli della serie iPhone 16, che l’azienda aveva reputato come gli smartphone di Apple più semplici da riparare.

Per il resto, è curioso vedere C1, il primo modem progettato internamente da Apple, al posto del modem SDX71M di Qualcomm montato sugli altri iPhone 16. Bene per questioni di longevità anche la risaputa mancanza del pulsante Home, residuo storico soggetto a usura delle vecchie generazioni di iPhone SE e degli altri iPhone più datati.

Gli altri dettagli della prova di iFixit li trovate nel video qui sopra e nell’articolo dedicato in cui l’azienda spiega nel dettaglio le varie fasi dello smontaggio di Apple iPhone 16e che, come anticipato, ha ottenuto un punteggio di riparabilità di 7 su 10, provvisorio in attesa del rilascio delle parti di ricambio in arrivo prossimamente.