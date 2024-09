All’inizio di questa settimana lo staff di iFixit ha pubblicato il video teardown di iPhone 16, soffermandosi sul nuovo sistema utilizzato da Apple per ancorare la batteria alla scocca, basato su un materiale adesivo staccabile elettricamente.

Nelle scorse ore lo staff di iFixit ha deciso di dedicare le sue attenzioni ai due modelli più costosi della nuova gamma di Apple, ossia iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, per i quali il colosso di Cupertino ha preferito utilizzare un sistema più classico per attaccare la batteria alla scocca, ossia un adesivo elastico.

Il video teardown di iPhone 16 Pro e Pro Max

Nonostante questa differenza rispetto al modello base, anche per le due varianti Pro è diventato più facile accedere alla batteria, in quanto ciò è possibile dalla parte posteriore, senza la necessità di toccare il display (che non rischia così di essere danneggiato).

Anche iPhone 16 Pro può contare su un involucro in metallo a protezione della batteria, così come il modello base mentre questa soluzione non è stata adottata sulla variante Pro Max, ciò non è chiaro per quale ragione.

Tra le altre componenti per le quali dovrebbero essere più semplici le operazioni di rimozione e sostituzione vi sono lo scanner LiDAR, la porta USB-C e la scheda logica (che può essere estratta con la sola rimozione dello speaker superiore).

Apple ha anche modificato la posizione dell’antenna mmWave ma, a dire dello staff di iFixit, con il segnale potrebbe esserci qualche problema a causa del telaio in titanio dei modelli ‌iPhone 16 Pro‌.

Infine, i nuovi melafonini utilizzano un modem Qualcomm SDX71M, che è una versione personalizzata del modem SDX70M usato nei modelli iPhone 15 Pro.

Nel complesso, il voto sulla riparabilità è di 7 su 10.