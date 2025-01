Gli ultimi dati emersi dal rapporto di JATO Dynamics sul mercato automobilistico europeo confermano quella che finora era un’ipotesi: la Dacia Sandero è l’auto più venduta in Europa del 2024. Non sorprende nemmeno che la Tesla Model Y sia in cima alla classifica delle elettriche più acquistate dagli europei, che hanno tuttavia contribuito in minima parte al totale delle immatricolazioni, aumentate rispetto al 2023, ma ancora sotto ai livelli pre-pandemia. Ma diamo qualche numero.

Le auto più vendute in Europa nel 2024: le classifiche

Come anticipato, dai dati di JATO Dynamic, un’azienda che si occupa di analisi di dati dell’industria automobilistica, l’auto più venduta sul mercato europeo nel 2024 è la Dacia Sandero, di cui sono state immatricolate 268.101 unità, aumentate del 14% rispetto all’anno precedente.

Ha vinto con distacco rispetto alla seconda classificata, la Renaul Clio che ha superato di meno di mille unità la Volkswagen Golf, l’auto della top ten che è cresciuta di più rispetto al 2024, di 17 punti percentuali, gli stessi della quarta classificata, la Tesla Model Y, ma in rosso, l’auto della top ten che è viceversa scesa di più.

Ecco la top 10 generale delle auto più vendute in Europa nel 2024:

Dacia Sandero con 268.101 unità vendute e +14% rispetto al 2023 Renault Clio con 216.317 unità vendute e +7% rispetto al 2023 Volkswagen Golf, con 215.715 unità vendute e +17% rispetto al 2023 Tesla Model Y con 209.214 unità vendute e -17% rispetto al 2023 Volkswagen T-Roc con 202.840 unità vendute e -1% rispetto al 2023 Peugeot 208 con 199.909 unità vendute e +3% rispetto al 2023 Toyota Yaris Cross con 194.006 unità vendute e +10% rispetto al 2023 Skoda Octavia con 180.607 unità vendute e +12% rispetto al 2023 Dacia Duster con 175.213 unità vendute e +13% rispetto al 2023 Toyota Yaris con 174.042 unità vendute e +12% rispetto al 2023

Guardando invece alle sole auto a batteria la situazione è ancora più netta ed evidentemente dominata da Tesla che, pur avendo venduto molte meno Model Y rispetto all’anno precedente, complice l’attesa per il modello restyling, continua a essere la prima scelta, seguita da Model 3 e da Volvo EX30, entrambe molto distaccate. Da segnalare l’importante calo delle Volkswagen ID.4 e della MG4 rispetto al 2023.

Ecco la top 10 delle auto elettriche più vendute in Europa nel 2024:

Tesla Model Y con 209.214 unità vendute e -17% rispetto al 2023 Tesla Model 3 con 112.789 unità vendute e +12% rispetto al 2023 Volvo EX30 con 78.032 unità vendute (modello non in vendita nel 2023) Skoda Enyaq con 68.874 unità vendute e +4% rispetto al 2023 Volkswagen ID.4 con 64.756 unità vendute e -24% rispetto al 2023 Volkswagen ID.3 con 54.531 unità vendute e -16% rispetto al 2023 BMW iX1 con 52.283 unità vendute e +16% rispetto al 2023 MG4 con 51775 unità vendute e -28% rispetto al 2023 Audi Q4 con 48.094 unità vendute e +2% rispetto al 2023 BMW i4 con 45.062 unità vendute e -8% rispetto al 2023

Chiudiamo con la classifica delle auto ibride plug-in che hanno conquistato più europei lo scorso anno. Anche in questo caso c’è una netta vincitrice, la Volvo XC60, sul gradino più alto di un podio composto da Ford Kuga e da BMW X1, terza ma nettamente in crescita a confronto dell’anno precedente.

Ecco la top 10 delle auto ibride plug-in più vendute in Europa nel 2024:

Volvo XC60 con 60.741 unità vendute e +41% rispetto al 2023 Ford Kuga con 42.183 unità vendute e -22% rispetto al 2023 BMW X1 con 40.723 unità vendute e +59% rispetto al 2023 Mercedes GLC con 28.521 unità vendute e +5% rispetto al 2023 Cupra Formentor con 28.218 unità vendute e +7% rispetto al 2023 Volvo XC90 con 25.199 unità vendute e +49% rispetto al 2023 Volkswagen Tiguan con 22.823 unità vendute e +10% rispetto al 2023 Kia Sportage con 22.761 unità vendute e -15% rispetto al 2023 BMW Serie 3 con 22.570 unità vendute e -11% rispetto al 2023 Hyundai Tucson con 21.886 unità vendute e -13% rispetto al 2023

Per il resto, dal rapporto di JATO Dynamics emerge inoltre come il Gruppo Volkswagen contini a essere in cima alla classifica delle aziende automobilistiche che vendono di più in Europa, il fatto che la Cina è diventata il sesto Paese di origine delle auto immatricolate in Europa, o ancora, il fatto che i SUV sono ancora la tipologia di automobili che si vendono di più nel Vecchio Continente, mai così tanti finora.

“Nel complesso, se si considera la serie di sfide che l’industria automobilistica europea si trova ad affrontare, i risultati relativi al 2024 non sono eccessivamente negativi. Tuttavia, ci si aspetterebbe che qualsiasi altro settore abbia già mostrato segni significativi di ripresa, e ci sono pochissime prove che l’industria automobilistica tornerà alla realtà pre-pandemia. Il costo più elevato dei veicoli, l’aumento del lavoro da casa, la pressione inflazionistica sui salari e l’emergere di nuove soluzioni di trasporto sono tra le ragioni per cui gli europei hanno smesso di acquistare auto nuove” ha commentato l’analista di JATO Dynamics Felipe Munoz.

Maggiori dettagli, dati e statistiche relative all’anno appena trascorso dell’industria automobilistica sono reperibili nel comunicato stampa di JATO Dynamics.