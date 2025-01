A due settimane dal lancio sui mercati orientali, nelle scorse ore la nuova Tesla Model Y “Juniper” è stata annunciata anche in Italia. La prima versione che arriva per prima è la Launch Edition, variante di punta ricca di optional e disponibile in versione limitata che verrà consegnata a partire dal mese di marzo.

La nuova Tesla Model Y Launch Edition, in breve

Della nuova Tesla Model Y “Juniper”, delle novità e delle differenze con la generazione precedente ne abbiamo parlato in maniera dettagliata in un articolo dedicato. Qui ci soffermiamo invece sulle caratteristiche e particolarità della versione Launch Edition, già ordinabile da oggi, 24 gennaio 2025.

In Italia, come anticipato, arriva inizialmente in questa versione molto ricca, limitata ed esclusiva, variante particolare e con vari optional, alcuni dei quali esclusivi di tale versione, come il badge Launch Series sul portellone posteriore, le luci di proiezione delle portiere, le soglie battitacco specifiche, il logotipo vicino alla piattaforma di ricarica, alcune finiture “in tessuto premium” e altre in pelle scamosciata vegana. Per il resto, è disponibile in due colori, Nero Pastello e Argento Mercurio, entrambi di serie, gli interni sono soltanto neri e i cerchi in lega solo da 20″, modello denominato Helix 2.0.

Estetica a parte, la nuova Tesla Model Y Launch Edition è la versione Long Range a trazione integrale, ovvero la variante più potente delle due presentate finora per il mercato orientale, quella con due motori, uno per asse, e che promette le seguenti prestazioni: 4,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e un’autonomia di 568 km secondo il ciclo WLTP. La batteria, che dovrebbe essere una classica LFP (litio-ferro-fosfato), supporta la potenza massima di ricarica di 250 kW che le permette di ottenere 266 km di autonomia in 15 minuti, secondo quanto dichiarato da Tesla, che indica come consumo 15,3 kWh/100 km.

La nuova Tesla Model Y Launch Edition costa 60.990 euro, è già ordinabile dal sito web di Tesla e verrà consegnata in Italia a partire dal mese di marzo, versione che presto, probabilmente, verrà affiancata da altre versioni meno esclusive che sostituiranno i modelli della precedente generazione, che ad oggi sono ancora disponibili e ordinabili, anche in sconto con il “Bonus Tesla”.