Ad alcuni mesi di distanza dalla presentazione, Fiat ha annunciato oggi il lancio sul mercato italiano di Fiat Grande Panda, un’auto molto attesa che arriverà nelle concessionarie del Belpaese a partire dal prossimo mese di marzo. Sarà acquistabile sia in versione ibrida che 100% elettrica, con un prezzo di partenza al di sotto dei 20mila euro che la pone fra le compatte più economiche del mercato. In attesa della disponibilità, scopriamone di più.

Design e tecnologia della Fiat Grande Panda

Non è la prima volta che vediamo la Fiat Grande Panda, un SUV compatto lungo meno di 4 metri di cui tuttavia ora conosciamo meglio le versioni e gli allestimenti che arriveranno a breve sul mercato italiano. “Progettata presso il Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda si distingue per le sue dimensioni compatte, le linee essenziali e un abitacolo organizzato con cura, caratteristiche che la rendono ideale per la mobilità familiare e cittadina. L’aspetto solido e ben strutturato, combinato con un design dinamico e slanciato, comunica forza e unicità” ha scritto Fiat nel comunicato stampa a lei dedicato.

Com’è fuori

Fiat Grande Panda è lunga 3,99 metri, alta 1,57 e larga 1,76 (senza considerare gli specchietti), dimensioni che la collocano nel segmento B, quello delle compatte, benché a ruote alte in questo caso. La carrozzeria ha forme molto massicce e squadrate, che ricordano le linee delle vecchie Panda di qualche decennio fa piuttosto che quelle più morbide e tondeggianti dell’ultima generazione, da cui si discosta parecchio.

Molto particolare il frontale della Fiat Grande Panda, con i gruppi ottici a LED posizionati alle estremità di un elemento orizzontale che separa il cofano dal parafango inferiore, squadrato come i fari, che ricordano anch’essi la prima serie della Panda. Di lato spicca la scritta del modello, in rilievo, posta fra le due portiere e i passaruota, scritta che ritroviamo anche dietro, con il lettering Fiat in bella mostra posizionato in diagonale rispetto al logo Panda, anch’esso in rilievo sul portellone.

Stesso tema squadrato anche per i fari posteriori, con l’evidente richiamo alla vecchia Panda rivisitato in chiave moderna grazie a un design tridimensionale piuttosto particolare. Da segnalare, fra le particolarità, anche l’effetto lenticolare sul montante C che passa dal moderno logo Fiat alle caratteristiche quattro strisce del marchio.

Interni e tecnologia

La Fiat Grande Panda, nella versione più accessoriata, si presenta internamente con uno schermo centrale da 10,25″ per il sistema di infotainment, affiancato da un secondo schermo da 10″ per la strumentazione digitale.

Display a parte, gli interni della nuova compatta di Fiat sono molto particolari, con qualche richiamo ai vecchi modelli (come il vano portaoggetti posto di fronte al passeggero che ricorda l’iconica tasca della vecchia Panda e, in generale, un mix di linee tondeggianti e squadrate che caratterizza la plancia intera, in cui ci sono anche vari tasti fisici per gestire alcuni controlli.

Presenti anche vari ADAS, alcuni dei quali inclusi già nell’allestimento più economico: si va dai sensori posteriori per il parcheggio al cruise control, passando per il limitatore di velocità, la frenata autonoma d’emergenza e il sistema di mantenimento della corsia. Ci sono anche gli avvisi di pericolo con le informazioni sui limiti di velocità e sulla vigilanza del conducente.

Versioni, allestimenti e prezzi della Fiat Grande Panda

Come anticipato, la Fiat Grande Panda arriva in Italia con un motore termico ibrido o un elettrico, il primo disponibile nei tre allestimenti Pop, Icon e La Prima, allestimento, quest’ultimo condiviso anche con la versione elettrica, acquistabile anche nella più economica versione RED.

I motori

La Fiat Grande Panda ibrida è dotata di un motore turbo benzina da 1,2 litri a tre cilindri dalla potenza di 100 cavalli, affiancato da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un motore elettrico da 21 kW che promettono fino a 1 km di autonomia elettrica a velocità inferiori ai 30 km/h. La trasmissione è solo automatica, basata su un cambio a doppia frizione a 6 marce.

La versione elettrica della Fiat Grande Panda monta invece un propulsore elettrico da 83 kW (113 cavalli) che consente all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 11 secondi, 4,2 per passare 0 a 50 km/h. Questo motore è supportato da una batteria che promette 320 km di autonomia nel ciclo WLTP combinato, batteria che si ricarica in corrente continua fino a 100 kW di potenza impiegando circa 27 minuti. In corrente alternata la potenza di ricarica massima è di 7 kW, che significa passare dal 20% all’80% di carica in circa 4 ore e 20 minuti, secondo quanto dichiarato; volendo c’è la possibilità di richiedere una porta di ricarica posteriore da 11 kW che abbassa notevolmente i tempi: 2 ore e 50 minuti per lo stesso intervallo.

Allestimenti, prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda la Fiat Grande Panda ibrida si parte da 18.900 euro, cifra necessaria per portarsi a casa l’allestimento più economico Pop, essenziale, con climatizzazione manuale, strumentazione da 10″ e poco altro. A 20.400 euro c’è poi la variante Icon, che ha in più lo schermo centrale da 10,25″, fari e luci posteriori a LED ed è personalizzabile con due pacchetti di optional “tech” e “style”.

La Prima è invece l’allestimento più ricco e pregiato della Fiat Grande Panda, disponibile sia per la versione ibrida (a 22.900 euro) che per l’elettrica (a 27.900 euro). Si distingue dalle altre principalmente per i cerchi in lega da 17″ e il particolare tessuto BAMBOX Bamboo Fiber Tex. Per chi vuole comprare l’elettrica ma intende risparmiare c’è l’allestimento RED a 24.900 euro, con ruote in acciaio bianche da 16″, il logo RED sul montante centrale, ma il climatizzatore manuale e vari optional in meno rispetto a La Prima.

In occasione del lancio, entrambi gli allestimenti economici della Fiat Grande Panda sono disponibili in offerta: la versione ibrida POP parte da 16.950 euro, mentre l’elettrica RED da 22.950 euro, entrambe in caso di rottamazione e con la soluzione di finanziamento Stellantis di cui qui trovate maggiori dettagli.

Come anticipato, la nuova Panda arriverà nelle concessionarie italiane dal prossimo marzo.