Dopo una lunga attesa addolcita da indiscrezioni e anticipazioni varie, Tesla ha annunciato la nuova Model Y. Conosciuta come “Juniper”, arriva inizialmente sul mercato asiatico, ma nei prossimi mesi sarà disponibile anche altrove, Europa e Italia compresi.

Rispetto alla generazione attuale ancora in vendita sul nostro mercato, i cambiamenti sono significativi, necessari per aggiornare un modello in vendita dal 2019 che, nonostante l’ancora notevole volume di vendite, sta cominciando a subire il peso degli anni (e della concorrenza).

Com’è fatta la nuova Tesla Model Y: design e immagini

Gli esterni

C’è lo zampino del Tesla Cybertruck, e lo si vede soprattutto davanti, dove spicca la nuova firma luminosa orizzontale che separa il cofano anteriore dal paraurti inferiore, elemento che congiunge i due gruppi ottici, molto affilati, decisamente diversi da quelli dell’antenata. Questo stesso tratto stilistico lo si ritrova dietro, dove la nuova Model Y “Juniper” presenta una barra luminosa che contiene la scritta Tesla e al tempo stesso unisce i gruppi ottici “a C”, evidentemente ispirati a quelli della Model 3 restyling.

Elementi luminosi a parte, le proporzioni del nuovo SUV di Tesla sono le solite: è un’auto alta e grande ma con una linea meno cicciotta e più filante, con la caratteristica linea del tetto spiovente verso la coda, in cui figura uno spoiler che dovrebbe aiutare con l’aerodinamica (Tesla non ha al momento dichiarato nulla al riguardo). Numeri alla mano, è solo un po’ più lunga rispetto al modello precedente (di 4,1 cm), mentre rimangono pressoché invariate sia l’altezza che la larghezza:

dimensioni della nuova Tesla Model Y: 4,792 metri di lunghezza, 1,624 metri di altezza e 1,982 metri di larghezza con gli specchietti chiusi (2,192 quando aperti);

dimensioni della vecchia Tesla Model Y: 4,751 metri di lunghezza, 1,624 metri di altezza e 1,978 metri di larghezza con gli specchietti chiusi (2,129 quando aperti)

Tesla ha aggiornato anche molto altro, comprese le sospensioni e il gruppo ruote, con nuovi pneumatici e cerchi in lega da 19″ o da 20″ a seconda dei mercati in cui viene venduta (per esempio, in Australia è possibile comprarla solo con il modello Helix 2.0 da 20 pollici, mentre in Cina anche con le Storm da 19″).

Sono cinque i colori della nuova Tesla Model Y, anch’essi inclusi nel prezzo di vendita o meno a seconda dei mercati: Pearl White Multi-Coat (bianco perlato), Glacier Blue (blu scuro freddo), Stealth Grey (grigio scuro), Quicksilver (grigio/argento), Ultra Red (rosso scuro).

Interni e tecnologia

Salendo a bordo, immaginiamo si possa percepire subito un abitacolo più spazioso ma molto simile a quello della Tesla Model 3 restyling, con cui condivide molte novità e tratti stilistici. La nuova Model Y Juniper si presenta infatti con un nuovo schermo centrale da 15,4″ e, per chi siede dietro, c’è anche un display posteriore da 8″ posizionato nella sezione posteriore del bracciolo, sopra il tunnel centrale, proprio come sulla Model 3 attuale.

Anche il volante è simile alla cugina a ruote basse, ma dalle foto spunta una leva alla sinistra dello sterzo, che probabilmente serve come strumento per mettere le frecce (indicatori di direzione), leva assente sulla Model 3 soppiantata dai comandi al volante. Per il resto, fra le altre novità da segnalare i vetri più spessi per migliorare l’insonorizzazione, il rivestimento in tessuto della plancia, un sistema di illuminazione ambientale personalizzabile e dei nuovi sedili ventilati; quelli della fila posteriore si possono inoltre abbattere elettronicamente.

Motori e prestazioni della nuova Tesla Model Y

Per il momento ci sono solo due versioni della nuova Tesla Model Y Juniper: il modello RWD (a trazione posteriore con motore singolo) e la Long Range AWD (a trazione integrale con due motori, uno per asse). La variante Performance, quella più potente, arriverà probabilmente più avanti, come l’azienda ha già fatto anche per la Model 3 Performance.

Tesla non ha al momento dichiarato i livelli di potenza né la capacità delle batterie installate, che dovrebbero essere delle classiche LFP (litio-ferro-fosfato), batterie che supportano potenze massime di ricarica di 170 kW (la RWD) e di 250 kW (la Long Range AWD).

Discorso prestazioni: secondo quanto dichiarato, Tesla Model Y RWD scatta da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e promette un’autonomia di 466 km nel ciclo WLTP. La più potente versione Long Range AWD è invece in grado di passare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e di offrire un’autonomia di 551 km, sempre secondo il ciclo WLTP. In entrambi i casi la velocità massima è di 201 km/h.

Per inciso, queste sono le prestazioni delle stesse versioni della attuale Model Y in vendita ad oggi in Italia:

Tesla Model Y RWD: 6,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, autonomia di 455 km secondo WLTP, 217 km/h di velocità massima;

Tesla Model Y Long Range AWD (trazione posteriore): 5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, autonomia di 533 km secondo WLTP, 217 km/h di velocità massima.

Nuova Tesla Model Y: prezzi e disponibilità

Come anticipato, per il momento la nuova Tesla Model Y Juniper è stata annunciata per il mercato asiatico, in quelli serviti dalla Gigafactory di Shanghai: per esempio, si può ordinare sul sito web di Tesla in Cina o in Australia con consegne previste rispettivamente da marzo e da maggio 2025.

Prendiamo come riferimento proprio quest’ultimo mercato, quello australiano, per parlare dei prezzi, da considerare solo come indicativi per l’Italia viste le consuete variazioni relative al cambio attuale, agli eventuali dazi e ad altri aspetti, fra cui il fatto che verrà prodotta probabilmente in Europa, nello stabilimento berlinese di Tesla: